1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

'1 Ağustos itibariyle 'Yeşil Tarife' devreye alınacak'

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen elektriği kullanmak isteyen vatandaşlara özel tarife geldiğini belirterek, "Elektrik tüketicileri isterlerse ağustos ayı itibariyle 'Yeşil Enerji' tarifesine geçebilecek. Yeşil Tarife (YETA) 1 Ağustos itibariyle devreye alınacak" dedi.
 01 Ağustos 2020 16:16
Yazdır
'1 Ağustos itibariyle 'Yeşil Tarife' devreye alınacak'

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye yeşil enerji alanında devrim niteliğinde bir adım atıyor. Güneş ve rüzgar gibi yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen elektriği kullanmak isteyen vatandaşlara özel tarife geliyor. Elektrik tüketicileri ağustos ayı itibariyle isterlerse 'Yeşil Enerji' tarifesine geçebilecek. YETA'nın 1 Ağustos itibariyle devreye alınacağını aktaran Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "YETA sayesinde vatandaşlarımız, davranış ve talepleriyle politikalara yön veren bir konuma yükselecek. Sektörün gideceği yönü onlar da işaret edecekler. Vatandaşlarımızın yenilenebilir enerji ve YETA'ya olan talepleri arttıkça yatırımlar da artacak. Tüketici ve insan odaklı anlayışımız kapsamında çok değerli bir adımı hep birlikte atmış olacağız" dedi.

Projenin çevre ve doğa temelli bir sosyal sorumluluk özelliği taşıdığını belirten Bakan Dönmez, "Diğer taraftan YETA, sektörün sürdürülebilirliğini sağlayacak. Devlet olarak yaptığımız yasal düzenlemeler, teşvikler ve sağlanan avantajlara şimdi de vatandaşlarımızın tercihleriyle ortaya çıkacak sivil teşvik eklenecek. Enerjimizi vatandaşlarımızın tercihleri yenileyecek" ifadelerini kullandı.

'VATANDAŞLAR, KULLANACAĞI ENERJİNİN KAYNAĞINI BELİRLEYECEK'

Türkiye'nin yenilenebilir enerji kaynaklı elektrik kurulu gücünü 2020'nin ilk 6 ayında yaklaşık yüzde 46 seviyesine yükseldiğini hatırlatan Dönmez, "Daha fazla yerli, daha fazla yenilenebilir anlayışıyla yatırım ve teşviklerimizi sürdüreceğiz. Kamu, özel sektör ve vatandaş iş birliğiyle yeşil enerjide yeni bir dönemi başlatıyoruz. Başlayacak olan Yeşil Tarife ile yenilenebilir enerjide büyük dönüşüme yeşil ışık yakmış olacağız. Ülkemizin dört bir yanından vatandaşlarımız, kendi kullanacakları elektriğin kaynağını belirleme imkanına kavuşacak" dedi.

YAZILI BAŞVURUYLA YEŞİL TARİFEYE GEÇİLEBİLECEK

Vatandaşların yeşil tarifeye nasıl geçeceğine ilişkin de bilgi veren Dönmez, "Vatandaşlarımız yazılı olarak ilgili tedarik şirketine başvuruda bulunarak Yeşil Tarifeye geçebilirler. Talep tarihinin içinde bulunduğu dönem sonundaki faturayı takip eden ilk fatura döneminde de yeni tarifelerini kullanmaya başlayabilecekler. Vatandaşlarımız bir takvim yılı içerisinde en fazla iki kere Yeşil Tarife'ye geçme talebinde bulunabilecek" ifadelerini kullandı.

YENİLEBİLİR ENERJİ ÜRETİMİ ARTMAYA DEVAM EDİYOR

Milli Enerji ve Maden Politikasıyla yerli ve yenilenebilir enerji alanında önemli adımlar atan Türkiye, 2020 yılının ilk 6 ayında yerli ve yenilenebilir kaynaklı elektrik üretimini yüzde 65'in üzerine çıkarırken, sadece yenilenebilir kaynaklı elektrik üretimini ise yüzde 50'lere kadar yükseltmişti.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
4 ilde bazı yerleşim yerleri karantinaya alındı
01 Ağustos 2020 16:13		 Tüketici hakem heyeti uyuşmazlıkları zorunlu arabuluculuk kapsamına alınmadı
01 Ağustos 2020 13:59
Tarım ve Orman Bakanlığı gıdada kurallara uymayanlara göz açtırmadı
01 Ağustos 2020 10:44		 Son üç günde ağır hasta sayısı en çok artan iller
31 Temmuz 2020 20:36
İki ilde yeni karantina kararları alındı
31 Temmuz 2020 20:05		 3 bin 266 TL'yi iade etmedi, 277 bin 788 TL ceza yedi
31 Temmuz 2020 19:27
Şans oyunlarında devir vakti geldi
31 Temmuz 2020 16:06		 Bakan Koca'dan maskeli bayram mesajı
31 Temmuz 2020 15:14
Türk F-16'ları Azerbaycan'da
31 Temmuz 2020 11:11		 Akar ve TSK komuta kademesi 'hudut kartallarıyla' bayramlaştı
31 Temmuz 2020 10:50
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:44 - Ürken kurbanlık boğa, park halindeki aracın üstüne çıktı16:32 - Koronavirüs hastası yoğun bakımdan seslendi: Evinizde kalın16:16 - '1 Ağustos itibariyle 'Yeşil Tarife' devreye alınacak'16:13 - 4 ilde bazı yerleşim yerleri karantinaya alındı16:10 - Öğretmenden ihtiyaç sahibi ailelere bayram şekeri16:06 - İzmir'de orman yangını çıktı
16:02 - Karantinası biten Akşener, Ayasofya Camii'ni ziyaret etti15:45 - Mahir Ünal'dan sosyal medya yasası değerlendirmesi15:42 - İnternetten aldığı ürünü görünce gözlerine inanamadı15:40 - Fotoğraf tutkunu savcı 358'inci kuş türünü belgeledi15:37 - 'Çok biliyorsan, sen yap' işten çıkarma sebebi değil15:35 - Haksız yazılan cezanın peşini bırakmadı, iptal ettirdi
15:04 - İstanbullular, bayram tatilini yeşil alanlarda değerlendiriyor14:59 - Ayasofya'da bayramın ikinci günü ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor14:55 - Uşak'ta otomobil bariyerlere çarptı: 1 ölü, 6 yaralı14:50 - 'Hizmet yerine dar kadroculuk yapan AK Parti mensubu olamaz'14:29 - İlk prematüre bebekten 'Prematürelerin Gücü Adına' kitabı
14:25 - 'Daha iyisini hayal etmek ile yapabilmek aynı şeyler değil'
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Mecliste kabul edilen sosyal medya düzenlemesi hakkında ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Üniversite özel şart koyunca 60 puanla Psikolog alındı
Virüs, beş yaş altındaki çocuklarda 10 kat fazla
Bu nasıl yolculuk! 'Çok istiyorsan kendin uyar'
Camide yapılan çirkin harekete adli işlem başlatıldı
Altın fiyatları temmuzda kırılmayan rekor bırakmadı
'Oğlum şefkat yuvasına emanet'
Evlenecek çiftler sabıka kaydını görebilsin
Dünyada bir ilk: Kadavradan nakil ile bebeğine kavuştu
Stokçu ekmekle oynuyor
Bizbize kampanyasında toplanan 1,2 milyar TL dağıtıldı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Hindistan'da inek olmak 1
bulgur pilavı 1
çeyrek altın 1
alerji 1
Nasa'nın salda gölü tweeti 1
corona virüs vaka sayısı 1
sözlükte önerilen soda açma taktikleri 2
acemi kasaplar 1
yorgan döşek yatmak 1
çakmakla soda açmak 2
SON İLANLAR
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Bireysel Danışmanlık İlanı
İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Orman Genel Müdürlüğü 700 daimi işçi alacak
İzmir İzdoğa 24 İşçi Alacak
İzmir Karaburun Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Muğla İl Tarım ve Orman Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri 14 Uzman Yrd., 4 İdari Memur ve 1 Şoför Alacak
İnönü Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İnönü Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alacak
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam