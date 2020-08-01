1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Arsızlığın böylesi! Polis bile ne yapacağını şaşırdı

Adıyaman'da babasını bıçakla kovaladığı iddia edilen şahıs, kendisini görüntüleyen gazetecilere saldırdı. Elleri arkadan kelepçelenen şahsın yapmış olduğu kıvrak hareket aksiyon filmlerini aratmadı.
 01 Ağustos 2020 16:54
Yazdır

Adıyaman'ın Esentepe Mahallesi'nde ikamet eden A.U. isimli şahıs, babası olan K.U.'yu iddiaya göre bıçak ile kovaladı.

Olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alınmak istenilen şahıs bir süre direnmeye başladı. Bu esnada şahıs kendisini görüntüleyen gazetecilere küfürler yağdırarak saldırmak istedi.

Polis ekiplerine direnen ve elleri arkadan kelepçelenen şahıs, ekip aracına bindirilmek istendiği esnada saniyeler içerisinde kelepçeli ellerinin arasından ayaklarını geçirerek ellerini öne getirdi.

Polis ekiplerince etkisiz hale getirilen şahıs, polis aracına bindirildi. Polis aracının camlarını içeriden tekmeleyen şahıs, daha sonra polis merkezine götürüldü.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
7 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Adana'da hatalı sollama facia getirdi: 4 ölü, 3 yaralı
01 Ağustos 2020 18:48		 Bayramın ikinci gününün kaza bilançosu: 6 ölü, 72 yaralı
01 Ağustos 2020 18:31
Şanlıurfa'da minibüsle kamyonet çarpıştı: 15 yaralı
01 Ağustos 2020 18:04		 Uşak'ta otomobil bariyerlere çarptı: 1 ölü, 6 yaralı
01 Ağustos 2020 14:55
Kayseri'de otomobil devrildi: 1 ölü, 3 yaralı
01 Ağustos 2020 13:30		 Muğla'da havadan ve karadan müdahale edilen orman yangını söndürüldü
01 Ağustos 2020 13:29
Bursa'da komşular arasında su faturası kavgası: 1 ölü
01 Ağustos 2020 12:20		 İzmir ve Manisa'daki yangınlar kontrol altına alındı
01 Ağustos 2020 12:07
Camide yapılan çirkin harekete adli işlem başlatıldı
01 Ağustos 2020 12:04		 Bursa'da restoranda silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı
01 Ağustos 2020 11:53
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
18:59 - Microsoft TikTok'u almak için görüşmelerde bulunuyor18:48 - Adana'da hatalı sollama facia getirdi: 4 ölü, 3 yaralı18:44 - İstanbul'da perakende ve toptan fiyatlar arttı18:43 - Borçları yapılandırılacak THK yeni döneme hazırlanıyor18:41 - 'Belgesiz villa kiralama dolandırıcılığa kapı aralıyor' uyarısı18:38 - Garnizon komutanının korumasına saldırı haberine yalanlama
18:31 - Bayramın ikinci gününün kaza bilançosu: 6 ölü, 72 yaralı18:27 - Bakan Koca: Kısıtlamalar gelmeden rehavetten kurtulun18:16 - Antalya sahillerinde bayram yoğunluğu18:13 - Ankara'da seyir amaçlı sıcak hava balonu hizmete sunuldu18:04 - Şanlıurfa'da minibüsle kamyonet çarpıştı: 15 yaralı17:52 - Ankara Büyükşehir, Valiliğin kararını mahkemeye taşıyacak
17:48 - Cemal Enginyurt: MHP'den ihraç olduk, transfer olmadık17:41 - Maltepe'de askeriyenin içindeki otluk alanda yangın17:31 - Devlet Hastanesi Müdür Yardımcısı koronavirüse yenildi17:19 - Çoban ressam, doğayı açık hava sergisine çevirdi17:17 - Zonguldak'ta 45 yıllık hayal gerçek oluyor
17:04 - ABB'nin meclis kararları elektronik ortama taşındı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Mecliste kabul edilen sosyal medya düzenlemesi hakkında ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Üniversite özel şart koyunca 60 puanla Psikolog alındı
Camide yapılan çirkin harekete adli işlem başlatıldı
Virüs, beş yaş altındaki çocuklarda 10 kat fazla
Bu nasıl yolculuk! 'Çok istiyorsan kendin uyar'
Altın fiyatları temmuzda kırılmayan rekor bırakmadı
'Oğlum şefkat yuvasına emanet'
İnternetten aldığı ürünü görünce gözlerine inanamadı
Evlenecek çiftler sabıka kaydını görebilsin
Dünyada bir ilk: Kadavradan nakil ile bebeğine kavuştu
'Bu virüs insanın vücudunu yiyiyor'
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
sözlükte önerilen soda açma taktikleri 2
leblebi 1
kim korkar sosyal fobiden 1
çakmakla soda açmak 1
corona virüs vaka sayısı 1
kurban eti 1
fabrice n'sakala 1
açacakla soda açmak 1
çeyrek altın 1
acemi kasaplar 1
SON İLANLAR
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Bireysel Danışmanlık İlanı
İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Orman Genel Müdürlüğü 700 daimi işçi alacak
İzmir İzdoğa 24 İşçi Alacak
İzmir Karaburun Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Muğla İl Tarım ve Orman Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri 14 Uzman Yrd., 4 İdari Memur ve 1 Şoför Alacak
İnönü Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İnönü Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alacak
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam