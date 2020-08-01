Bayramda müze ve tarihi camilere yoğun ilgi
|01 Ağustos 2020 23:25
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Fatih Sultan Mehmet'ten Sultan Abdülmecid'e kadar yaklaşık 400 yıl Osmanlı Devleti'nin idare, eğitim ve sanat merkezi olarak kullanılan Topkapı Sarayı, bayramın ikinci gününde ziyaretçilere kapılarını açtı.
Saray, yerli ve yabancı turistlerden büyük ilgi görürken, tarihi mekanın bayramın üç ve dördüncü günlerinde de 09.00 ile 18.00 saatleri arasında açık olacağı bildirildi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ tarafından işletilen Yerebatan Sarnıcı da bayramda çok sayıda ziyaretçi ağırladı.
Sarnıcı gezmek isteyenler, giriş kapısı önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Büyük Saray'ın su ihtiyacını karşılamak üzere Bizans İmparatoru 1. Jüstinyen tarafından 542'de yaptırılan Yerebatan Sarnıcı 09.00 ile 18.30 saatleri arasında ziyaret edilebiliyor.
İbadete açılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ni görmek için gelenler de Sultanahmet Camisi ve Meydanı'nda yoğunluk oluşturdu.
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