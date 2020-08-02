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İstanbul'un ikinci barosu kuruluyor

Hukukun Üstünlüğü Platformu çatısı altında bir araya gelen avukatlar, İstanbul'un ikinci barosunu kurmak için hazırlıklarına başladı
 02 Ağustos 2020 08:59
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İstanbul'un ikinci barosu kuruluyor

Platform; bin 500 kurucu üye sayısına ulaştığını açıkladı. Platformun; önümüzdeki günlerde 2 bin kurucu üye sayısına ulaşarak İstanbul'un ikinci barosunu kuracağı ifade ediliyor.

5 binden fazla avukat bulunan illerde asgari 2 bin avukatla bir baro kurulabilecek.

Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, 11 Temmuz 2020 tarihinde TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek, yasalaştı. Yasayla avukat sayısı 5 binden fazla olan illerde, asgari 2 bin avukatla baro kurulabilecek.

HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ PLATFORMU; İSTANBUL'UN İKİNCİ BAROSU'NU KURUYOR

Hukukun Üstünlüğü Platformu çatısı altında bir araya gelen avukatlar, İstanbul'un ikinci barosunu kurmak için hazırlıklarına başladı.

Platform; bin 500 kurucu üye sayısına ulaştığını açıkladı. Platformun önümüzdeki günlerde 2 bin kurucu üye sayısına ulaşarak İstanbul'un ikinci barosunu kuracağı ifade ediliyor.

TATLI: EN İYİSİNİ YAPMAK İÇİN ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Hukukun Üstünlüğü Platformu üyelerinden Hukukçular Derneği Başkanı avukat Cavit Tatlı, "Çok kısa süre içerisinde bin 500 kurucu üye sayısına ulaştık. 2 bin kurucu üye rakamını kısa süre içerisinde geçerek baromuzu inşallah kuracağız ve 'en iyisini' yapmak için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

"DÜNYA GÖRÜŞÜ DEĞİL, MESLEKİ DURUŞU ÖNEMLİDİR"

Cavit Tatlı; "Kapsayan, Mesleği Önceleyen Yeni Bir Baro" anlayışı ile çıktıkları yolda sağlam adımlar ile çalışmaya devam ettiklerini açıkladı.

Cavit Tatlı; şunları söyledi:

"Dünya görüşü değil, mesleki duruşu önemlidir. Kurucu üyelerimiz arasında bulunmak isteyen, katkı sunmak isteyen, görüş ve eleştiri sunmak isteyen tüm meslektaşlarımızın olumlu/olumsuz değerlendirmelerine açığız. Süreci hepbirlikte yürütmek istiyoruz. Ara ara son duruma ilişkin kamuoyunu ve sizleri bilgilendirmeye, toplantılar yapmaya, görüşlerinizi almaya devam edeceğiz."

5 BİNDEN FAZLA AVUKAT BULUNAN İLLERDE ASGARİ 2 BİN AVUKATLA BİR BARO KURULABİLECEK

TBMM Genel Kurulunda, "Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" kabul edilmişti.

5 binden fazla avukat bulunan illerde asgari 2 bin avukatla bir baro kurulabilecek. Bu sayıların belirlenmesinde baro levhasına kayıtlı avukatlar ile levhaya kayıtlı olup olmadığına bakılmaksızın kamu kurum ve kuruluşlarıyla kamu iktisadi teşebbüslerinde (KİT) görev yapan avukatlar da esas alınacak.

Kuruluş müracaatında, kuruluş talebini içeren dilekçe ile 2 bin avukatın imzasının ve bu avukatların belirlediği 4 kişilik kurucular kurulunun isimlerinin yer aldığı liste Türkiye Barolar Birliği'ne verilecek. Birlik, kuruluş işlemlerini yerine getirmek üzere kurucular kurulunu görevlendirecek.

FEYZİOĞLU: KANUNUN DEVRİM NITELİĞİNDEKİ YÖNÜ İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'İN VESAYETİNE VE TAHAKKÜMÜNE SON VERMESİDİR

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Prof. Dr. Metin Feyzioğlu, TBMM Genel Kurulunda, "Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi"nde yer alan, "Avukat sayısı 5 binden fazla olan illerde, asgari 2 bin avukatla baro kurulabilecek" maddesinin devrim niteliğinde olduğunu açıklamıştı.

KENAN KIRAN
Sabah
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