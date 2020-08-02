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2019 yılındaki Orman mühendisliği sözlü sınavına iptal kararı

Ankara İdare Mahkemesi, mülakat komisyonuna 5 kişi görevlendirilmesine rağmen 4 kişi ile sınav yapılması işlemini iptal etti
 02 Ağustos 2020 09:16
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2019 yılındaki Orman mühendisliği sözlü sınavına iptal kararı

Ankara İdare Mahkemesi 2019 yılında yapılan orman mühendisliği sınavıyla ilgili önemli bir karar verdi. Kararda, mülakat komisyonuna 5 kişi görevlendirilmesine rağmen 4 kişi ile sınav yapıldığı belirtilere mülakat işlemi iptal edildi. Ancak bu karar kesin nitelik taşımıyor. Ankara Bölge İdare Mahkemesi kararı sonrasında kesinlik kazanacak

Memurlar.Net
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