2019 yılındaki Orman mühendisliği sözlü sınavına iptal kararı
Ankara İdare Mahkemesi, mülakat komisyonuna 5 kişi görevlendirilmesine rağmen 4 kişi ile sınav yapılması işlemini iptal etti
|02 Ağustos 2020 09:16
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Ankara İdare Mahkemesi 2019 yılında yapılan orman mühendisliği sınavıyla ilgili önemli bir karar verdi. Kararda, mülakat komisyonuna 5 kişi görevlendirilmesine rağmen 4 kişi ile sınav yapıldığı belirtilere mülakat işlemi iptal edildi. Ancak bu karar kesin nitelik taşımıyor. Ankara Bölge İdare Mahkemesi kararı sonrasında kesinlik kazanacak
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