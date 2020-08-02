Doğu Anadolu'daki 5 ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor
|02 Ağustos 2020 09:45
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Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki Erzurum, Ağrı, Iğdır, Kars ve Ardahan'da gök gürültülü sağanak beklendiği bildirildi.
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede hava parçalı ve zamanla çok bulutlu olacak. Öğle saatlerinden itibaren Erzurum, Ağrı, Iğdır, Kars ve Ardahan çevrelerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Sıcaklığın mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede, rüzgar kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.
Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Kars'ta 10, Ardahan'da 11, Ağrı ve Erzurum'da 12, Iğdır ile Erzincan'da 17 derece ölçüldü. Gün içinde en yüksek sıcaklıklarının ise Iğdır'da 34, Erzincan'da 33, Ağrı'da 30, Erzurum'da 27, Kars'ta 26 ve Ardahan'da 23 derece olacağı öngörülüyor.
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