Tepki çeken görüntünün ardından Vali açıklama yaptı
Vali Abdullah Erin: - "Şahıslar hakkında ayrıca adli tahkikat başlatılmıştır"
|02 Ağustos 2020 16:20
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Şanlıurfa'da kurbanlık hayvanı kesim alanına tek ayağından iş makinesine asılı halde götürerek eziyet ettiği belirlenen 3 kişiye idari para cezası uygulandı.
Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, olayın üzücü ve Şanlıurfa'ya yakışmayan bir görüntü olduğunu belirtti.
İlgililer hakkında gereğin hukuk içinde yapılacağını aktaran Erin, "01.08.2020 günü ilimizde meydana gelen ve basına yansıyan 'hayvana eziyet' konusuyla ilgili olarak olaya karışan kepçe operatörü, kurban sahibi ve kasap yakalanmış, 5199 sayılı (Hayvanları Koruma Kanunu) kanuna göre idari para cezası uygulanmış ve şahıslar hakkında ayrıca adli tahkikat başlatılmıştır." ifadesini kullandı.
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