Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Silivri'de zincirleme trafik kazası: 18 yaralı
Silivri'de meydana gelen zincirleme trafik kazasında 18 kişi yaralandı.
|02 Ağustos 2020 21:12
|Yazdır
Silivri'de meydana gelen zincirleme trafik kazasında 18 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ortaköy Mahallesi Millet Bahçe Piknik Alanı mevkisinde 5 aracın karıştığı trafik kazası meydana geldi.
Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 sağlık ekibi, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere götürüldü.
Kaza nedeniyle yol trafiğe kapanırken, kazaya karışan araçların kaldırılma çalışmaları sürüyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Maske uyarısı yapan minibüs şoförü bıçakla yaralandı
02 Ağustos 2020 21:50
|İzmir'de tekne battı: 4 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi kayıp
02 Ağustos 2020 18:33
|Üniversiteli Harun serinlemek için girdiği barajda boğuldu
02 Ağustos 2020 18:11
|Bayram tatilinin kaza bilançosu: 15 ölü, 256 yaralı
02 Ağustos 2020 17:35
|Aydın'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 12 yaralı
02 Ağustos 2020 17:22
|Bir insan eşine bunu nasıl yapar? İşte o anlar
02 Ağustos 2020 14:48
|Ambulans verilmeyen hasta otomobille hastaneye götürüldü
02 Ağustos 2020 11:05
|MSB'den askeri arazide çıkan yangın açıklaması
02 Ağustos 2020 06:45
|Lunaparkta 'çarpışan otoya çok çarptın' kavgası: 4 yaralı
02 Ağustos 2020 06:30
|Kavgayı ayırmak isteyen polis kurşunların hedefi oldu
01 Ağustos 2020 23:38