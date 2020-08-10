Polis, tartıştığı uzman çavuş ve kardeşini silahla vurdu
|10 Ağustos 2020 21:24
|Yazdır
Sivas'ta, otomobilleriyle hareket halindeki polis memuru A.T. ile Piyade Uzman Çavuş İ.S. arasında tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşünce otomobillerden inen A.T., İ.S. ile kardeşi M.S.'yi tabancayla vurdu. Tedaviye alınan kardeşlerden İ.S.'nin durumunun ağır olduğu bildirilirken, A.T. gözaltına alındı.
TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞÜNCE OLANLAR OLDU
Olay, saat 14.30 sıralarında, Sivas-Malatya yolunda, Ulaş ilçesine bağlı Yağdonduran köyü yakınlarında meydana geldi. Kangal ilçesinden Ulaş yönüne giden Ankara'da görev yapan polis memuru A.T. ve piyade uzman çavuş İ.S. otomobilleriyle hareket halinde oldukları sırada bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışma A.T., İ.S. ve kardeşi M.S.'nin otomobillerden inmesi üzerine kavgaya dönüştü. A.T. tabancayla, İ.S.'yi kasığından, M.S.'yi ise sol baldırından vurdu. İki kardeş kanlar içinde kalırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Otomobillerdeki her iki tarafın yakınları da büyük şok yaşadı.
UZMAN ÇAVUŞUN SAĞLIK DURUMU AĞIR
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerini olay yerinde yaptığı İ.S. ve kardeşi M.S., Ulaş Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Uzman çavuş İ.S.'nin durumunun ağır olduğu bildirildi. Olay yerinde bekleyen ve kavga sırasında tişörtünün yırtıldığı gözlenen polis memuru A.T. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Yolun karşısına geçmek isteyen kadın canından oluyordu
10 Ağustos 2020 21:39
|Serinlemek için gölete giren 2 çocuk hayatını kaybetti
10 Ağustos 2020 21:31
|Patronunun 75 bin liralık çekini bozdurup, arkadaşlarıyla kaçtı
10 Ağustos 2020 20:57
|Camideki kitaplara zarar verip, ses sistemini bozdular
10 Ağustos 2020 20:38
|Muğla'da işçileri taşıyan minibüs devrildi: 2 ölü, 15 yaralı
10 Ağustos 2020 20:24
|KTÜ Farabi Hastanesi'ndeki yangın paniğe neden oldu
10 Ağustos 2020 20:23
|6 metre derinliğindeki su deposuna düşen muhtar yaralandı
10 Ağustos 2020 20:02
|Nüfus memurlarından inanılmaz sahtekarlık
10 Ağustos 2020 18:48
|Eski nişanlısının nişan törenini basan şahıs tutuklandı
10 Ağustos 2020 16:46
|5 kişinin öldüğü kazanın ilk raporu çıktı
10 Ağustos 2020 16:32