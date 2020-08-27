Gazi Üniversitesi Avrupa'nın en iyi Kimya Dergisine kapak oldu
|27 Ağustos 2020 11:59
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''Organik ve sulu çözeltide siyanürün seçici olarak tespiti için yeni bir mekanizma''
(A new mechanism for seletive recognition of cyanide in organic and aqueous
solution) başlıklı makaleyi Prof. Dr. Seferoğlu ile birlikte Fen Bilimleri Enstitüsü
İleri Teknolojiler Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nurgül Seferoğlu,
Organik Kimya Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Burcu Aydıner ve yüksek
lisans öğrencisi Ergin Keleş hazırlayan isimler oldu.
Yayınlanan makale derginin 2020/30 sayısında kapak olarak kullanırken, derginin kapağında Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından 1926 yılında Mimar Kemaleddin'e yaptırılan Gazi Üniversitesinin Rektörlük Binasının fotoğrafı yer aldı.
Yapılan çalışmanın içeriği hakkında bilgiler veren Prof. Dr. Seferoğlu, teknolojinin
gelişmesiyle kullanımı giderek artan ve doğa için tehlike arz eden siyanürün
hızlı tespiti için solüsyon geliştirdiklerini belirterek, "Atık olarak
ortaya çıkan siyanür sızıntısı, içme suyu kaynaklarının kirlenmesine, çok sayıda
balık türünün yaşamını kaybetmesine ve de tarım alanlarının zarar görmesine
neden oluyor. Çok kısa bir sürede canlıların yaşamında ciddi hasarlara sebep
olan sinyarün hızlı ve hassas bir şekilde tayin edilebilmesi için, Üniversitemizin
kimya laboratuvarlarında yaptığımız çalışmayla, literatürde ilk kez önerilen
bir mekanizma üzerinde organik ve sulu çözeltilerde siyanürü hızlı ve seçici
olarak belirleyerek yeni bir yöntem ortaya çıkardık" ifadelerini kullandı.
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