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Prof. Dr. Refik Çaylan'ı da koronavirüsten kaybettik

Azerbaycan'da tedavi ettiği hastasından koronavirüs kapan ve Türkiye'ye getirilerek tedavi altına alınan Prof. Dr. Refik Çaylan yaşam savaşını kaybetti
 28 Ağustos 2020 07:45
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Prof. Dr. Refik Çaylan'ı da koronavirüsten kaybettik

Milliyet'ten Cihat Aslan'ın haberine göre: Bakü'de Temmuz ayında solunum sıkıntısı çeken hastasına müdahale ederken koronavirüse yakalanan Türk doktor Prof. Dr. Refik Çaylan (55), ambulans uçakla getirildiği Türkiye'de haftalarca süren savaşı kaybetti. Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de beş yıldır özel bir hastanede çalışan üç çocuk babası kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Refik Çaylan, 7 Temmuz'da solunum sıkıntısı çeken bir hastasına cerrahi müdahalede bulundu.

Operasyondan iki gün sonra evde rahatsızlanan Prof. Çaylan, koronavirüs testi yaptırdı. Testin pozitif çıkmasının ardından bir süre Bakü'de tedavi gören Çaylan, 24 Temmuz'da ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi. Ankara'ya getirilmesi planlanan ambulans uçak, Prof. Çaylan'ın rahatsızlanması üzerine Sivas'a indi. Sivas'ta yaklaşık bir ay boyunca hastanede yoğun bakımda koronavirüs tedavisi gören Çaylan, önceki gün hayatını kaybetti.

Kalbi durdu

Çaylan'ın aile hekimi ağabeyi Ali Kemal Çaylan, kardeşiyle görüştükten sonra durumunun kötü olduğunu anladıklarını belirterek, "Akciğer filmlerine baktığımızda virüsün çok hızlı ilerlediğini gördük. Sağlık Bakanlığı protokolünde olan bütün tedaviler Türkiye genelindeki her branştan arkadaşları tarafından uygulandı. Kök hücre, plazma tedavisi, ilaç tedavileri yapıldı. Ama olmadı, kurtaramadık. Sivas'taki hastanede bir ara 10 dakika kalbi durunca kalp masajı yapıldı. Kalp masajını yapan hocamız da kardeşimden Kovid kaptı. Ama şu an durumu iyi, hastalığı çok rahat atlattı. Refik ailesine ve çocuklarına çok bağlıydı. Çok çalışkan, yardımsever, bütün hastalarını sürekli arayan onları takip eden her türlü problemlerini çözmeye çalışan cana yakın bir insandı" ifadelerini kullandı.

Uçakta rahatsızlandı

Çaylan'ın Ankara'da birlikte görev yaptığı arkadaşı Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği (KBB) eski Yönetim Kurulu üyesi Prof. Dr. Orhan Yılmaz şunları söyledi: "Refik çok değerli ve kaliteli bir kulak burun boğaz hocasıydı. Kovid testi pozitif çıkınca daha önce Trabzon'da beraber çalıştığı şu an aşı çalışmaları yapan Prof. Dr. Ercüment Ovalı ile konuştu. Ercüment Hoca, immünplazma tedavisi için Refik Hoca'ya Ankara'ya gelmesini söyledi. Refik Hoca, uçakta rahatsızlanınca Sivas'a götürüldü. Ercüment Hoca da immünplazmaları Sivas'a gönderdi. Burada her türlü tedavi uygulandı. Son derece insani, güleç yüzlü iyi bir insandı. Refik, KBB'nin salgından hayatını kaybeden Türkiye'deki ilk şehidi."

Prof. Çaylan, dün Ankara'da ikindi vaktinden kılınan cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.

'Elimizden geleni yaptık'

Kovid-19'a karşı ekibiyle birlikte laboratuvarda çalışmalarını sürdüren Acıbadem Labmed Koordinatörü Prof. Dr. Ercüment Ovalı ise, "Refik çok sevdiğim bir arkadaşımdı. Elimizden gelen her şeyi yaptık ancak başaramadık" dedi.

Ankara Üniversitesi'nden sınıf arkadaşı Prof. Dr. Oktay Banlı da, "Her şey bir ay içinde oldu. Bakü'de koronavirüs kapınca kendini tedavi etmeye çalışmış. Durumu ağırlaşınca Türkiye'ye getirdiler. Sürekli hayata gülümseyerek bakan bir insandı.

İlkeli ve düzgün bir insandı. Kendi alanında da çok çalışkandı" diye konuştu.

42 yıllık hekim de koronavirüs kurbanı

Bir acı haber de Mersin'den geldi. Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli 42 yıllık dahiliye uzmanı Dr. Turgut Erkutlu (67) koronavirüse yenik düştü. Görevli olduğu hastanede tedavi altında bulunun Erkutlu, durumunun ağırlaşması üzerine bir hafta önce yoğun bakıma alınmıştı. Tedavisi burada sürdürülen Turgut Erkutlu, dün hayatını kaybetti.
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