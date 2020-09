İstanbul'un atlı zabıtaları

Milliyet'ten Gülden Çoktan'ın haberine göre: İBB İlçe Belediyeler Koordinatörü Tonguç Çoban, "Bugüne kadar bin 179 atı satın aldık. 783 tane at sahiplendirildi. 100 küsur at da vefat etti. Elimizde şu an 200 civarında at kaldı. Onları da kendi projelerimizde değerlendirmek için tutmaya devam ediyoruz" dedi. Çoban, atlı zabıta birliğinin Büyükada'da ve sahillerde görev yapabileceğini belirterek, "Özellikle turistik bölgelerde güven ortamını sağlayabilir" ifadesini kullandı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da kurulan atlı zabıta birimine ilişkin, "İnşallah kazasız, sıkıntısız, sevimli bir hizmete dönüşür, sayısı artar. İstanbul'a da böyle bir simge yakışır" dedi.