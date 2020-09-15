8'i aktif görevde, 12 öğretmene FETÖ'den gözaltı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ soruşturması kapsamında 8'i aktif görevde olan ByLock kullanıcısı 12 öğretmen hakkında gözaltı kararı verildi
|15 Eylül 2020 09:18
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