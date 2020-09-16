1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Esnek çalışmada, okul müdürünün yetkisi var mıdır?

Milli Eğitim Bakanlığının yayımladığı esnek çalışma genelgesine göre okul müdürlerinin bir yetkisi bulunmamaktadır.
 16 Eylül 2020 11:02
Yazdır
Esnek çalışmada, okul müdürünün yetkisi var mıdır?

Bazı rehber öğretmenler, memurlar.net'e gönderdiği maillerde, bazı illerde okul müdürlerinin haftada bir gün gelme şartı koyduğu bazı illerde ise ek ders ödeneceği gerekçesiyle haftada 5 gün gelinmesinin şart koşulduğu belirtilmektedir.

Esnek çalışmaya dair MEB Genelgesi 28/8/2020 tarihinde yayımlanmıştır. Tıklayınız. Bu Genelgenin 5'nci maddesinin birinci fıkrasında "Dönüşümlü çalışma planı..., illerde ve ilçelerde valilik/kaymakamlık koordinesinde il/ilçe milli eğitim müdürü tarafından belirlenir" hükmü yer almaktadır.

Bu bağlamda şunları söyleyebiliriz.

1- Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders Ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın "Ders niteliğinde yönetim görevi" başlıklı 10. maddesi 1 fıkrası (d) bendinde şu hüküm yer almaktadır:

"(1) İlgili mevzuat hükümleri ile tespit edilen inceleme, araştırma, planlama, programlama, yöne tim, denetim, eğitim ve öğretim gibi görevlerinden;
d)Her derece ve türdeki ör gün ve yaygın eğitim kurumları rehber öğretmenlerinin ders yılı süresince haftada 18 saati, ders niteliğinde yönetim görevi sayılır ve fiilen görev yapma karşılığında ek ders ücreti ödenir."

Bu hükme göre, ders yılı süresince haftada 18 saat ek ders ödeneceği belirtilmektedir. Ders yılı ise 21 Eylül'de başlayacaktır. Bu nedenle, rehber öğretmenler, haftada bir gün de gelse, beş günde gelse, 21 Eylül'e kadar zaten ek ders ödemesi alamayacaktır.

2- Okullara gelip gelmeme konusunda ise okul müdürünün bir yetkisi bulunmamaktadır. Burada yetkili olan il//ilçe milli eğitim müdürü tarafından yapılan belirlemedir. Genelgenin 5'nci maddesinin ikinci fıkrası gereğince belirlenen dönüşümlü çalışma programının personele ve öğretmenlere duyurulması gerekmektedir. Öğretmenlerin bu konuda, okul müdürlerinden il/ilçe milli eğitim müdürlüğünün yaptığı belirlemeyi talep etmesi gerekmektedir. (Genelgenin 5/2 maddesi gereğince)

İŞTE GENELGENİN İLGİLİ BÖLÜMÜ
Memurlar.Net - Özel

Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
11 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Emekli edebiyat öğretmeni yarım asırdır aynı parkta karikatür çiziyor
16 Eylül 2020 11:25		 Öğretmenler, okulu boyayıp sınıflarda temizlik yaptı
15 Eylül 2020 20:18
Atanan 20 bin sözleşmeli öğretmene ilişkin duyuru
14 Eylül 2020 17:20		 Yayladaki çocukların öğretmen hasretini okul müdürü giderdi
13 Eylül 2020 11:45
Öğretmenlerden öğrenciler için büyük fedakarlık
13 Eylül 2020 10:05		 Fenomen öğretmenden, öğrencilerine duygusal veda
12 Eylül 2020 22:28
Merve öğretmen Mikail'in hayalini gerçekleştirdi
12 Eylül 2020 19:08		 Okul müdürü Covid-19 hastalarına şifa dağıtıyor
12 Eylül 2020 19:02
MEB'den atletli öğretmene inceleme
12 Eylül 2020 14:01		 İşte; okul öncesi ve ilkokul 1. sınıf öğrencileri için uyum ve yüz yüze eğitimin detayları
11 Eylül 2020 13:00
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:17 - Başak Demirtaş, öğretmenlikten istifa ettiğini açıkladı12:13 - Dink cinayetine ilişkin dava dosyası, mütalaa için savcıya gönderildi12:09 - Okul servis şoförünün sözlü tacizi cep telefonuna kaydedildi11:59 - Profesör, yerli aşı çalışması için 'denek' olacağını açıkladı11:53 - 'Çiftlik Bank' davasında 28 sanığa verilen beraat kararının gerekçesi hazırlandı11:52 - Merdiven altı maskelere dikkat... Bez maskeler için kanserojen uyarısı
11:46 - Konya'da 30 metre çapında yeni obruk oluştu11:41 - Savcı, tartıştığı kadını öldüren uzman çavuş hakkında tahrik indirimi istedi11:35 - Yüz yüze eğitimin ayrıntıları belli oldu11:31 - Gram altın 474 lira seviyelerinde11:27 - Yargıtay, DHKP-C'nin avukatlık yapılanması davasında kararını verdi11:25 - Emekli edebiyat öğretmeni yarım asırdır aynı parkta karikatür çiziyor
11:09 - 'Acil servisin içi 'bana virüs bulaşmaz' diyen insanlarla dolu'11:05 - 'Obruklu köy'ün sakinleri yeni ve modern köylerine taşınıyor11:02 - Esnek çalışmada, okul müdürünün yetkisi var mıdır?10:56 - Adana'da raylar üzerinde erkek cesedi bulundu10:50 - Sucuğunda at eti çıkan şirket, Cübbeli Ahmet'in mi?
10:49 - Kadir Şeker için istenen ceza belli oldu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
CHP içinde 'Atatürk' isimlendirmesi tartışması yaşanıyor. Siz hangisini tercih ediyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Vaka sayısı patlayınca istifalar başladı!
MEB'den geçici görevlendirilen personelle ilgili hazırlık ödeneği görüş yazısı
İki ünlü profesörün 'maske' kavgası
Sucuğunda at eti çıkan şirket, Cübbeli Ahmet'in mi?
Esnek çalışmada, okul müdürünün yetkisi var mıdır?
Foça komutanı FETÖ'den alındı, kriptolar tek tek deşifre ediliyor
Sosyal medyada iğrenç paylaşım tepki çekti
34 ilde büyük FETÖ operasyonu: 132 gözaltı kararı
Uzmanlar uyardı: Linke tıklarsanız çarpılırsınız!
Yüz yüze eğitimin ayrıntıları belli oldu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
canan kaftancıoğlu'nun atatürk demeyi tercih etmemesi 2
Kamu Personeli Danışma Kurulu KPDK 1
masumlar apartmanı 2
21.09.2020 fenerbahçe vs hatayspor maçı 1
seçim kanununun değişmesi 1
Gülseren Budayıcıoğlu 3
konya'da 2 ilkokul müdürünün coronadan ölmesi 3
psikiyatri dizileri 2
10 aralık hareketi 1
Masterchef Esra 1
SON İLANLAR
Hong Kong doktora burs programı
İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Süleyman Demirel Üniversitesi sözleşmeli 68 sağlık personeli alacak
Süleyman Demirel Üniversitesi 62 İşçi Alacak
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Yalova Albel 10 İşçi Alacak
Zonguldak Karapınar Belediyesi 1 İşçi Alacak
Zonguldak Belediyesi Geçici 16 İşçi Alacak
Şanlıurfa Fırat Hşzmet Sanayi 1 İşçi Alacak
Manisa Besot 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
English Time Dil Okulları Rehber Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam