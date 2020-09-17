Tüm kurumlar esnek çalışmaya gitmek zorunda mıdır?
|17 Eylül 2020 12:00
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Esnek çalışmaya dair 2020/11 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi 26 Ağustos 2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Tıklayınız.
Bu genelge sonrasında bazı kurumlar esnek çalışmaya geçerken bazı kurumlar ise geçmedi. Örneğin Milli Eğitim Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı gibi bakanlıklar esnek çalışma Genelgesi yayımlarken, Gençlik ve Spor Bakanlığı bu yönde bir Genelge yayımlamamıştır.
Ancak 2020/11 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi, kamu kurumlarına, esnek çalışmaya
geçme zorunluğu getirmemiştir.
Genelgenin ilk maddesi şu şekildedir:
"COVID-19 salgınının ülkemizde yayılımının en aza indirilmesi amacıyla,
bu salgınla mücadeleyi ve salgının etkilerinin azaltılmasına yönelik faaliyetleri
zafiyete uğratmama ve kamu hizmetlerini aksatmama şartıyla;
Çalıştırılma biçimine bakılmaksızın kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlara uzaktan çalışma, dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemleri uygulanabilir. "
Genelge, "uygulanabilir" dediği için, kamu kurumlarına takdir hakkı verilmiştir. Bu nedenle sadece gerek duyan kamu kurumları esnek çalışma Genelgesi yayınlamaktadır.
Ancak, vatandaşla yüzyüze teması yoğun olarak bulunmayan kamu kurumlarının, iş yoğunluğu da ÇOK olmamasına rağmen, personelini 6-8-10 kişilik odalarda çalışmaya zorlaması da doğru bir uygulama değildir.
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