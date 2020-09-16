1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bakan Soylu: Artık ehliyet taşımaya gerek kalmayacak

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Cuma gününden itibaren ehliyet bilgilerinin çipli kimlik kartları ile birleştirilmesi projesini başlatıyoruz
 16 Eylül 2020 17:24
Yazdır
Bakan Soylu: Artık ehliyet taşımaya gerek kalmayacak

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ehliyet bilgilerinin çipli kimlik kartları ile birleştirilmesi projesinin cuma gününden itibaren başlayacağını bildirdi.

Aksaray Genç Mucidler Bilim ve Sanat Derneği tarafından yürütülen "Gelecek Evinde Şekillenecek" projesinin on-line açılışına katılan Soylu, İçişleri Bakanlığının teknolojik altyapısı hakkında bilgiler vererek yürütülen projeleri anlattı.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden yılda 35 milyon vatandaşın hizmet aldığını belirten Soylu, daha önce emniyet müdürlüklerinden verilen ehliyet ve pasaport hizmetinin devrim niteliğinde bir uygulamayla nüfus idareleri üzerinden verildiğini hatırlattı.

Soylu, bu süreçte kimlik kartlarının da değiştiğini, şimdi bir adım daha ileri giderek ehliyet bilgilerinin çipli kimlik kartları ile birleştirilmesi projesinin cuma gününden itibaren başlayacağını söyledi. Bakan Soylu, şunları kaydetti:

"Cuma gününden itibaren Allah nasip ederse başlatıyoruz. Ehliyeti kimliğimizin içerisine yüklüyoruz. Yani vatandaşımız artık hem ehliyetini hem kimliğini taşımak zorunda kalmayacak. Bizim polislerimiz de denetleme yaparken 'ehliyetin yoksa sana ceza yazarım' demeyecek. Cebimizde artık çok kart olmayacak. Becerebilirsek e-imzayı, banka kartlarını, SGK ve sağlık bilgilerini de bunun içerisine koyacağız. İçerisinde parmak izinin olduğu, biyometrik resimlerin olduğu bir kartı sağlayacak yüksek kabiliyete sahibiz."

- 112 Acil Çağrı Merkezleri 2021'de 81 ilin tamamında hayata geçirilecek

Acil çağrı numaralarını tek bir çatı altında toplayan 112 Acil Çağrı Merkezi projesinin dünyada parmakla gösterildiğini belirten Soylu, sistemin 45 ilde başarıyla hayata geçirildiğini söyledi. Soylu, uygulamanın 2021 yılının haziran ayında 81 ilin tamamında hayata geçirileceğini anlattı.

Yerli yazılıma sahip olan sistemin tüm ihbarları yapay zeka ile ilgili birimlere anında ileteceğine işaret eden Soylu, bu sayede önemli bir projenin de başarıyla uygulanacağını vurguladı.

Soylu, İçişleri Bakanlığı olarak sınırların ve kıyıların elektronik güvenlik sistemleriyle denetleneceği bir projenin de 2021'de tamamlanması için çalışmaların sürdüğünü dile getirerek, e-Devlet üzerinden yürütülen çalışmalar hakkında da bilgiler verdi.

Göreve geldiğinde e-Devlet sistemi üzerinden 51 hizmet verildiğini aktaran Soylu, bugün bu rakamın 435'e yükseldiğinin altını çizdi.

Soylu, İçişleri Bakanlığı olarak daha önce vatandaştan çeşitli işlemler için 2857 belge istenildiğini hatırlatarak, yaklaşık 3 yıl içinde yürütülen çalışmalarla artık bu belgelerden 2020'sinin istenilmediğini, diğer belgelerin de e-Devlet üzerine taşınması için çalışmaların sürdüğünü aktardı.

- "Olağanüstü bir mekanizmayı ortaya koyuyoruz"

"Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi Başkanlığı" adıyla bir merkez de kurulduğunu ve birkaç ay içinde çalışmalarına başlayacağını bildiren Soylu, "Türkiye'nin bütün lokasyonlarını, bütün kameralarını, asayişini ve trafiğini bağladığınız ve hakikaten buradan da Cumhurbaşkanlığındaki ilgili birime aktarabileceğimiz olağanüstü bir mekanizmayı ortaya koyuyoruz. İnşallah o da tamamlanmış ve bitmiş olacak." diye konuştu.

İnternet üzerinden video konferans sistemiyle gerçekleştirilen proje açılışında TÜRKSAT Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Kemal Yüksek de "Yapay Zeka" konulu söyleşi gerçekleştirdi.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
3 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
100 yıl sonra 15 kişiye Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı verildi
16 Eylül 2020 17:13		 İki ilde bazı yerleşim yerlerinde karantina kararı alındı
16 Eylül 2020 16:46
RTÜK'ten Haber Global'e Erol Mütercimler cezası
16 Eylül 2020 16:32		 Bir ilde daha HES kodu sorgulaması zorunlu hale getiriliyor
16 Eylül 2020 15:42
Doğal gaz müşteri hizmetlerinde de HES kodu istenecek
16 Eylül 2020 15:24		 Vali uyardı: Kimse ceza tahsis edilmiyor havasına düşmesin
16 Eylül 2020 14:50
Muhtasar ve prim hizmet beyannamesi uygulamasıyla büyük tasarruf
16 Eylül 2020 14:19		 Bu ilde de koronavirüse karşı sigara yasağı getirildi
16 Eylül 2020 14:16
Yarın, tüm Türkiye'de denetim yapılacak
16 Eylül 2020 14:09		 Bakanlık ifşa etti... Bunlar da çaya boya katanlar
16 Eylül 2020 13:42
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:37 - Yıldırım-11 Herekol Operasyonunda 5 terörist ölü ele geçirildi17:24 - Bakan Soylu: Artık ehliyet taşımaya gerek kalmayacak17:22 - Dolar 7,50 TL barajını geçti17:19 - Halil Sezai yeniden ifadeye çağırıldı17:16 - ABD'de virüsten yaşamını yitirenlerin sayısı 200 bini geçti17:14 - Konuta yatırım yapanlar kazandı
17:13 - 100 yıl sonra 15 kişiye Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı verildi17:10 - Aşı çalışmalarını yürüten Prof. Akova en çok korkulan soruya yanıt verdi17:04 - İlk yerli güneş panelleri Karapınar'a gönderildi16:56 - Kızılay Şehidinin ardından personelden 'ben hedef değilim' çağrısı16:46 - İki ilde bazı yerleşim yerlerinde karantina kararı alındı16:37 - Gram altın ve dolar, son bir ayın en yüksek değerine çıktı
16:36 - Çok programlı anadolu lisesine ilk kadın müdür16:32 - RTÜK'ten Haber Global'e Erol Mütercimler cezası16:23 - Mescid-i Aksa'nın Kovid-19 nedeniyle kapatılması kararı iptal edildi16:15 - Sahili birbirine katan virüslü kadın psikolojik tedavi görecek16:13 - Sağlık çalışanının 9 yaşındaki kızı koronavirüs kurbanı
16:12 - Devletin 'çelik bileği' PÖH'ler daima göreve hazır
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
CHP içinde 'Atatürk' isimlendirmesi tartışması yaşanıyor. Siz hangisini tercih ediyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Vaka sayısı patlayınca istifalar başladı!
Sucuğunda at eti çıkan şirket, Cübbeli Ahmet'in mi?
Esnek çalışmada, okul müdürünün yetkisi var mıdır?
MEB'den geçici görevlendirilen personelle ilgili hazırlık ödeneği görüş yazısı
İki ünlü profesörün 'maske' kavgası
Yüz yüze eğitimin ayrıntıları belli oldu
Gram altın ve dolar, son bir ayın en yüksek değerine çıktı
Halil Sezai yaşlı adama tekme tokat saldırdı... İşte o görüntüler
Prof. Mehmet Ceyhan'dan skandal cevap
Bakanlık ifşa etti... Bunlar da çaya boya katanlar
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
19.09.2020 beşiktaş vs antalyaspor maçı 3
vedat muriqi'nin lazio'ya transfer olması 1
koronavirüs bilim kurulu 1
ali babacan 1
canan kaftancıoğlu'nun atatürk demeyi tercih etmemesi 1
21.09.2020 fenerbahçe vs hatayspor maçı 3
mario mandzukic 1
20.09.2020 başakşehir vs galatasaray maçı 4
Andrea Pirlo 1
ezgi mola 1
SON İLANLAR
DSİ 13. Böl. Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Hong Kong doktora burs programı
İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Süleyman Demirel Üniversitesi sözleşmeli 68 sağlık personeli alacak
Süleyman Demirel Üniversitesi 62 İşçi Alacak
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Yalova Albel 10 İşçi Alacak
Zonguldak Karapınar Belediyesi 1 İşçi Alacak
Zonguldak Belediyesi Geçici 16 İşçi Alacak
Şanlıurfa Fırat Hşzmet Sanayi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
English Time Dil Okulları Rehber Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam