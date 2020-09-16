Son hafta en çok ve en az hasta olan şehirler
Koca:"(Yoğun bakım yatak doluluk oranı yüksek iller) Bartın yüzde 77.32, Batman yüzde 76.4, Sakarya yüzde 76.33, Ordu yüzde 75.98, Samsun yüzde 75.74"
|16 Eylül 2020 20:40
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası koronavirüse ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.
Bakan Koca, yoğun bakım yatak doluluk oranı yüksek illeri de açıklayarak şunları söyledi;
Yatak doluluk oranı yüzde 51.6, yoğun bakım yatak doluluk oranı yüzde 66.3, ventilatör doluluk oranımız ise yüzde 33.6.
Son hafta günlük ortalama vaka sayısının son ay günlük ortalama vaka sayısına göre en çok hasta olan iller: Kayseri %39,37, Ankara 38.84, Mersin %36.99
Son hafta günlük ortalama vaka sayısının son ay günlük ortalama vaka sayısına göre en az hasta olan iller; Kırklareli, %82.61 Edirne %73.58, Düzce %36.76
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