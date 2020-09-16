1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

OECD, Türkiye için tahminini iyileştirdi

OECD, Türkiye ekonomisine ilişkin 2020 daralma tahminini yüzde 4.8'den yüzde 2.9'a düşürdü. 2021 yılında ise yüzde 3.9 büyüme bekleniyor
 16 Eylül 2020 23:28
Yazdır
OECD, Türkiye için tahminini iyileştirdi

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'nün (OECD) Ara Dönem Ekonomik Görünüm Raporu yayımlandı.

Kurum, küresel ekonomik görünümün Kovid-19 salgını nedeniyle son derece belirsiz kalmaya devam ettiğini belirterek, küresel ekonomiye ilişkin Haziran'da yüzde 6 olarak açıkladığı küçülme tahminini yüzde 4.5'e düşürdü.

Bloomberght'nin haberine göre; OECD raporunda, Türk ekonomisine yönelik bu yıl için Haziran'da yüzde 4.8 olan daralma tahmini yüzde 2.9'a düşürüldü. Türk ekonomisinin 2021'de ise yüzde 3.9 büyüyeceği tahminine yer verildi.

Raporda, 2020'de Türkiye, Çin, ABD ve Avrupa ekonomileri için yukarı yönlü, son haftalarda Kovid-19 salgınından en fazla etkilenen ülkeler olan Arjantin, Hindistan ve Meksika ekonomileri ise aşağı yönlü revizyon yapıldı.

Salgın nedeniyle küresel ekonomide belirsizliğin yüksek kalmaya devam ettiği vurgulanan raporda, ekonomik toparlanmanın gücünün ülkeler ve sektörler arasında önemli ölçüde farklılıklar gösterdiği aktarıldı.

Raporda, Kovid-19 salgınında küresel üretimde düşüşün beklenenden daha az olduğuna vurgu yapıldı.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Fed faiz kararını açıkladı
16 Eylül 2020 21:58		 Kruvaziyer gemiyle 'Türkiye konseptli' tatil başlıyor
16 Eylül 2020 19:50
Tüketim harcamalarında en yüksek pay İstanbul'un
15 Eylül 2020 21:26		 Halkalı-Kapıkule 'hızlı' demir yolu hattının yapımı sürüyor
15 Eylül 2020 21:05
'En hızlı toparlanan ülkeler arasında yer alacağımızı değerlendiriyoruz'
15 Eylül 2020 16:51		 Hazine 3,2 milyar lira borçlandı
15 Eylül 2020 15:59
Kılıçdaroğlu Ahmet Davutoğlu'nu ziyaret etti
15 Eylül 2020 13:29		 Albayrak: Güzel haberler gelmeye devam ediyor
15 Eylül 2020 12:19
Küresel piyasalar yeni haftada Fed'e odaklandı
14 Eylül 2020 22:08		 Makaron ve yaprak sigara kağıdında işaret bedelleri belirlendi
14 Eylül 2020 20:11
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:06 - Libya Başbakanı Serrac'tan istifa açıklaması00:05 - 17 Eylül 2020'den önemli gündem başlıkları00:04 - Nutella'nın resmi hesabından tweet: Helal değiliz00:03 - Danıştay: Cumhurbaşkanına hakaret memuriyetten çıkarmayı gerektirir00:03 - Kamu bankaları, konut kredisi faizlerini bir daha artırdı00:02 - Aylıksız izin süreleri emekliliğe yansır mı?
23:50 - Halil Sezai'nin 4 ayrı suçtan ifadesi alınacak23:48 - Liseli Emre, yol kenarında ölü bulundu23:45 - Faruk Gökkuş: BELTUR parsel parsel peşkeş çekiliyor23:39 - Koronavirüse yakalanan Ak Partili eski vekil vefat etti23:36 - RTÜK, Fox'un yeni sunucusu Tepeli'ye ilk cezayı kesti23:32 - İYİ Partili Vekil'den İmamoğlu'na çağrı: Bu yanlışı düzeltin
23:28 - OECD, Türkiye için tahminini iyileştirdi23:21 - Bu ilde özel araçlarda maske takma zorunluluğu getirildi23:01 - İntihar eden uzman çavuş son yolculuğuna uğurlandı22:56 - 'Gencecik insanların nefeslerinin daraldığını görüyoruz'22:53 - Uzman Çavuş kızının tabutunu bile omuzlayamadı
22:47 - Fransa, terör örgütü PKK üyesini Türkiye'ye sınır dışı etti
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Nutella'nın resmi hesabından tweet: Helal değiliz
Kamu bankaları, konut kredisi faizlerini bir daha artırdı
Danıştay: Cumhurbaşkanına hakaret memuriyetten çıkarmayı gerektirir
Aylıksız izin süreleri emekliliğe yansır mı?
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
devleti yönetmek isteyen dini gruplar var 4
21.09.2020 fenerbahçe vs hatayspor maçı 3
menajerimi ara dizisini izlemek 3
aynı evden yapılan testlerin hem pozitif hem negatif çıkması 1
Türkiye de Kovid-19 Aşısının İl Dozu 1
ali babacan 1
Sorusu olmayan insanlar 1
her gün bal yiyen baldan usanır 1
nikola jokic 1
diego costa 1
SON İLANLAR
Nuribey Belediyesi 1 VHKİ alımını iptal etti
DSİ 13. Böl. Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Hong Kong doktora burs programı
İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Süleyman Demirel Üniversitesi sözleşmeli 68 sağlık personeli alacak
Süleyman Demirel Üniversitesi 62 İşçi Alacak
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Yalova Albel 10 İşçi Alacak
Zonguldak Karapınar Belediyesi 1 İşçi Alacak
Zonguldak Belediyesi Geçici 16 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
English Time Dil Okulları Rehber Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam