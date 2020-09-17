AK Partili vekiller iletti: Esnaf, sanayici, ihracatçı yapılandırma bekliyor
|17 Eylül 2020 06:50
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Koronavirüs salgınından olumsuz etkilenen sektörlere yönelik birçok destek ve borç erteleme uygulamasını devreye sokan hükümetten, bu tedbirlere ek olarak yeni bir vergi ve prim yapılandırması talep ediliyor. Bu talepler, AK Parti milletvekilleri tarafından parti yönetiminin de gündemine taşındı. Parti yöneticileri sahadan gelen teklifleri hükümete iletecek.
2021'DE BAŞLASIN TALEBİ
Hükümet, salgın nedeniyle bir süre önce nisan-haziran dönemine ait vergi ve sigorta primlerinin ödemesini 1 Ekim 2020 tarihine ertelemişti. Ancak, birçok sektör temsilcisi son günlerde 2020'ye ait vergi ve sigorta prim borçlarının yeniden yapılandırmasını, gecikme faizleri ile ilgili düzenleme yapılmasını ve bu borçlara ait ödemelerin 2021 yılında başlamasını talep etmeye başladı.
DEĞERLENDİRME AŞAMASINDA
AK Parti milletvekillerinin, grup yöneticileri ile geçtiğimiz günlerde yaptığı toplantılarda da seçim bölgelerinde yapılan çalışmalar ile vatandaşın talepleri masaya yatırıldı. Milletvekillerin tamamı başta küçük esnaf olmak üzere, birçok kesimin devlete olan vergi ve SGK prim borçlarını ödemede zorluk çektiğini aktardı. Milletvekilleri, daha önceki borç yapılandırmalarından kaynaklanan yükümlülüklerin de salgın nedeniyle yerine getirilmediğini, yeni bir düzenleme yapılmasının doğru olacağını dile getirdi. Bazı milletvekilleri de, belli kesimlere verilen salgın desteklerinin berberler, servisçiler, okullardaki kantinleri işletenler ve kıraathanelere de verilmesi gerektiğini aktardı.
Milletvekillerinden gelen bu taleplerin hükümete iletileceği ve gerekli değerlendirmelerin yapılacağı belirtildi.
YÜCEL KAYAOĞLU
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