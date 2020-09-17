Karşıya geçemeyen engellinin yardımına polis koştu
|17 Eylül 2020 10:11
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Merkez Seyhan ilçesi Atatürk Caddesi'ndeki bir yaya geçidine kadın sürücünün aracını park ettiği ihbarında bulunuldu.
İhbar üzerine olay yerine giden trafik polisi, araca ceza yazarak çekici çağırdı.
Bu sırada yaya geçidinden geçmekte zorlanan engelli H.G'ye trafik polisleri yardım etti.
Polis memuru Abdullah Göçer, H.G'yi kaldırımdan dikkatlice indirdi. Diğer trafik polisi ise trafiği keserek H.G'nin caddeden geçmesine yardımcı oldu.
Bu anlar başka bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Sosyal medyada yer alan görüntü beğeni topladı.
Öte yandan, bir süre sonra olay yerine gelen araç sürücüsü S.K'ye görüntüler izletilerek engellinin yaşadığı zorluk gösterildi. Üzüntü yaşayan S.K. trafik cezası yazılmasının ardından aracıyla olay yerinden ayrıldı.
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