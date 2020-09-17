LPG'li araçlar AVM otoparklarına girebilecek

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Elazığ'da meydana gelen deprem sonrasında inşaatına başlanan yeni konutların bittiğini ve hak sahiplerine teslim edileceğini söyledi. Bakan Kurum parsel bazında değişikliğin kaldırıldığını ve yandaki parsel ne ise yeni inşaatın da o parseldeki yükseliğe göre konut yapabileceğini açıkladı.

Bakan Kurum'un açıklamaları şöyle:

-Elazığ Sürsürü Mahallesi'nde konutlarımızı teslim edeceğiz. Malatya'da çalışmalarımız hızlı şekilde sürmektedir. 10 bin konutumuzu teslim edeceğiz, kalan 15 bin konutu önümüzdeki yıl teslim edeceğiz. Altyapı çalışmaları tamamlandı, şimdi de üst yapı çalışmalarını tamamlayacağız.

-Depremle yaşamayı öğrenmek zorundayız. Yeni projelerde bunu hazır hale getiriyoruz. Elazığ ve Malatya'da milletvekillerimiz, belediye başkanlarımızla birlikte sahada gitmedik yer, dokunmadık vatandaş bırakmadık.

-Sürsürü Mahallesi'nde zemin iyileştirmesi yaptık, zemini emniyete alarak inşaat yaptık. Yoğunluğu kısmen azalttık. Daha sağlam, az katlı, Elazığ, Malatya mimarisine uygun şekilde inşaatlarımızı gerçekleştirdik. Türkiye tarihinde ilktir. 9 milyar liralık yatırım gerçekleştiriyoruz.

-Selin olduğu esnada Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla hemen olay yerine gittik. 3-4 saat geçmeden sokakta vatandaşlarımızın acılarını, yaralarını sarmak için sahada çalışma yaptık. 5 bakanlığımız sahada çalıştı. Tirebolu, Yağlıdere'de köyüne kadar Eymir köyünde ovuz üzerindeki binaların kaldırılma süreci dahil tek tek gezerek tespitlerimizi yaptık. Çok vahim bir durum vardı. Zemin kat seviyesine kadar Akkaya yolundan akan kum çakılla doldu. Hızlı bir şekilde, enkaz, hafriyat çalışmalarını yaptık. Tüm ilçelerde altyapıya ilişkin içme suyu, kanalizasyon, yağmur suyu hasarlarını giderdik. Yapılması gereken projeleri planlıyoruz. Şu anda altyapıya ilişkin hiçbir eksiği yoktur.

-Yıkılan dükkanların yerine geçici dükkanlar yapıyoruz. Geçici ticaretine, yaşamına devam etsin diye geçici ünitelerin inşaatına da başladık. Yeni Dereli'nin inşasını en kısa zamanda yapıp önümüzdeki yılın 6. ayına kadar teslim edeceğiz. Yapılması gereken projeleri planlıyoruz, hızlı şekilde altyapıya ilişkin süreçleri yönetiyoruz. Köylerimize 250 tane köy konutu olan evler yapıyoruz. Altında ahırı olan evler yapıyoruz. Toplamda Dereli'de, Giresun'da, Doğankent'te maliyeti 2 milyar lirayı bulacak yatırımlar ilgili bakanlıklarımızca yapılmakta.

-Hazırlanacak eylem planlarına hibe ve proje desteği veriyoruz. Ülkemizde daha önce görmediğimiz olaylarla karşılaşacağız. Yoğun yağışlar, seller, heyelanlar. Tüm dünya böyle. Hava sıcaklığı artıyor. Deniz suyu seviyesi yükseliyor. Bunlarla mücadele etmek durumundayız. 83 milyon vatandaşımız bu süreci yönetmek durumundayız. Devlet olarak tüm iş ve işlemleri yürütmek için gayret ediyoruz. Tüm dünyanın küresel bir sorun olarak gördüğü iklim değişikliği kısmen ülkemizi de etkilemektedir.

-Ekolojik koridorlar oluşturuyoruz. 4 ana koridoru 22 yan koridorlarla birbirine bağlıyoruz. Şehrin nefes aldığı için alan var. Yeşil alanlarımız ve denizlerimiz. 81 ilde 1 milyon metrekare millet bahçesi projemiz vardı. 50 milyon kilometrelik alanı projelendirdik. Projeleri devam eden millet bahçeleri projelerimiz var. Millet bahçelerimiz deprem anında önemli toplanma alanlarından olacak.

-Parsel bazında imar değişikliğini kaldırıyoruz. Diğer parsel 5 katlıyken diğer parsel daha yüksek olamayacak. Ada bazında plan değişikliği uygulanabilir. Yan parsel neyse sizinki de öyle olacak.

-Kentsel dönüşümü çok önemsiyoruz. Her gün deprem oluyor ve depremle yaşamayı öğrenmek zorundayız. Şehirlerimizi depreme hazırlıklı hale getirmek zorundayız. İstanbul'da kentsel dönüşüm seferberliği başlatılmıştı. Yaptığımız düzenlemelerde yapılarımızı depreme hazır hale getiriyoruz. 1 milyon 411 bin konutun dönüşümünü sağladık. 6.7 milyon riskli konut var. 1.5-2 milyonu İstanbul'da. Buna ilişkin hedefler koyduk. Acil dönüşmesi gereken 1.5 milyon konut var. Hedef olarak her yıl 300 bin konut yapacağız. TOKİ 160 bin konutun dönüşümünü sağladı. Örnek dönüşümler yapmak istiyoruz. Mahalleye uyan, sosyal konuta uyan projeler yapmak istiyoruz. 30 bin konutluk proje fiilen devam etmektedir.

-(Otopark Yönetmeliği'nde düzenleme) Muayeneleri yapılan, uygun olan LPG'li araçlar AVM otoparklarına girebilecek. LPG'li araçlar için otopark şartlarını sağlayan AVM'leri ilan edeceğiz. Otoparklar 'LPG'li araçlara uygundur' şekliyle belgelendirilecek.