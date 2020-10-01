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Yazı işleri müdürü, başsavcıyı HSK'ya şikayet etti

Gaziantep'te yaşanan olayda Yazı İşleri Müdürü A.T., Cumhuriyet Başsavcısının, makam odasında, bir işle ilgili olarak kendisine çok yüksek sesle bağırdığını, herkesin önünde gururunu ve meslek onurunu zedelediği gerekçesiyle Hakimler ve Savcılar Kuruluna şikayet etti.
 01 Ekim 2020 11:22
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Yazı işleri müdürü, başsavcıyı HSK'ya şikayet etti

Gaziantep'te yaşanan olayda, Yazı İşleri Müdürü A.T. mobbinge uğradığı iddiasıyla Hakimler ve Savcılar Kuruluna bizzat başvurdu.

Mobbing iddiasına konu olay, başsavcının korumasının Yazı İşleri Müdürüne verdiği dilekçenin takibine ilişkin yaşadı.

Başsavcının, makam odasında, "Ben sana iş vermişim nasıl takip etmezsin, sen kimsin, bizi nasıl ofsayta düşürürsün, korumamın benim sözümü söylediğini bilmiyorsun" şeklinde çok yüksek sesle bağırıp çağırdığını, kendisinin ise "Niye bağırıyorsunuz bende insanım, hata yapmış olabilirim, az önce korumanız da aynı şekilde davrandı, bu doğru değil, sakin olun. Başsavcı vekilinden görüş aldım" dediğini bu sözlere karşılık olarak da başsavcının "Artislik yapma, artislik yapma" dediğini belirtti. Yazı İşleri Müdürü A.T. başsavcı korumasının da telefonda kendisine aynı şekilde davrandığını iddia etti. Başsavcının, koruması aracılığıyla kendisine iletmiş olduğu talepleri bizzat takip etmesi gerektiğine ilişkin bir teamül bulunmadığına dikkat çeken A.T. "Benim bu olayda hiçbir kusurum yoktur. Sadece yeni gelen başsavcı farklı bir uygulama yapmaktadır. Zira daha önce bu tür durumlarda başsavcılık cezaevlerinin kendisine bağlı olmasından dolayı kendi içlerinde konuşur ve başsavcı vekili de görüş bildirirdi. Bizde görüşe göre işlem yapardık. Ancak durumu şahsileştirerek her şeyi bizzat takip etmem gerektiğini bilmiyordum. Kaldı ki, şahsi işlerin bizzat takip etmem yönünde verdiği talimat kanuna, yönetmeliklere ve mevzuata uygun değildir. Benin böyle bir görev tanımım yoktur." dedi.

HSK'ya başvurusunda, 38 yaşında olduğunu, en büyüğü 16, en küçüğü 7 yaşında 3 evlat sahibi olduğu belirten Yazı İşleri Müdürü A.T., meslek hayatında hiç amirinin bu şekilde kendisine bağırıp çağırmadığını, yaşananlara tüm özel kalem personelinin şahit olduğunu, gururunun ve meslek onurunun zedelendiğini, bu nedenle de Başsavcı hakkında idari yönden işlem yapılmasını talep etti.

Memurlar.Net - Özel

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