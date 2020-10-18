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Bilecik'te devrilen ambulanstaki 2 görevli yaralandı
Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde, ambulansın devrilmesi sonucu 2 sağlık görevlisi yaralandı
|18 Ekim 2020 13:37
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Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde, ambulansın devrilmesi sonucu 2 sağlık görevlisi yaralandı.
Bozüyük Devlet Hastanesi'ne gitmek üzere Gölpazarı'ndan yola çıkan Mehmet Sacaklı yönetimindeki 11 AB 427 plakalı ambulans, Susuz köyü yol ayrımında devrilerek kayaya çarptı.
Sürücü Sacaklı ile araçta bulunan Gölpazarı 112 Ambulans Servisinde görevli Burcu Çanak yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bilecik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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