Süresiz nafaka mağdurlarından yasal düzenleme talebi

Süresiz Nafaka Mağdurları Platformu üyeleri, mağduriyetlerinin giderilmesi için yasal düzenleme yapılmasını istedi.

Kadıköy İskele Meydanı'nda toplanan platform üyeleri, "Süresiz nafaka zulümdür, çocuk icrası insanlık suçudur" yazılı pankart ve "Çocuklar babasız kalmasın", "LGBT'ye hayır", "Süresiz nafaka sosyal devlet anlayışına aykırıdır" yazılı dövizler açarak, saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı'nı okudu.

Platform adına açıklama yapan Mesut Arabul, süresiz nafaka, çocuk icrası ve iftira mağdurlarının sorunlarının çözülmesini istediklerini söyledi.

Süresiz nafakanın, boşanma sonrası yoksulluğa düşen tarafın karşı taraftan talep etmesi doğrultusunda ömür boyu hükmedilen bir nafaka türü olduğunu belirten Arabul, şöyle konuştu:

"Bu nafaka nedeniyle birçok erkek mağdur durumda. Bunun giderilmesi için yasa teklifi verilmesini istiyoruz. İkincisi ise boşanma sonrası tek taraflı verilen velayetin çocuk icrasına sebep olmasıdır. Bunun ayda 2 defa tekrarlanması için çocuk icrası yapacak kişinin 1000-1500 TL gibi bir para harcaması gerekiyor. Bunu da kaldıracak gücümüz yok. Çocuk icrasının ortadan kaldırılmasını, çocuk teslim merkezlerinin kurulmasını ve ücretsiz hale getirilmesini istiyoruz. Bir diğer mağduriyetimiz ise TCK'nın 102 ve 103. maddelerinden kaynaklanan mağduriyetlerdir. İftira mağduru olan vatandaşlarımızın bir an önce iftira kurbanı olmaktan kurtulması için yasal düzenleme yapılması gerekir."

Platform üyeleri açıklamanın ardından dağıldı.