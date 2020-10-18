Katar ile Türkiye arasında 'eğitimde iş birliği' görüşüldü
Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Mustafa Göksu, Katar Eğitim, Bilim ve Toplumsal Kalkınma Kurumu Yönetim Kurulu Başkanı Şeyha Moza bint Nasır ile eğitimde iş birliğini görüştü.
|18 Ekim 2020 18:16
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Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Mustafa Göksu, Katar Eğitim, Bilim ve Toplumsal Kalkınma Kurumu Yönetim Kurulu Başkanı Şeyha Moza bint Nasır ile eğitimde iş birliğini görüştü.
"Her şeyden Önce Eğitim" ve "Katar Eğitim, Bilim ve Toplumsal Kalkınma" kurumlarının Yönetim Kurulu Başkanı Şeyha Moza, Türk Büyükelçi Göksu ile başkent Doha'da bir araya geldi.
Eğitimle ilgili konuların ele alındığı görüşmede, Katar Emiri'nin annesi Şeyha Moza'nın Yönetim Kurulu Başkanlığını yaptığı kurumlarla Türkiye arasında bilimsel araştırma ve eğitim alanındaki iş birliği masaya yatırıldı.
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