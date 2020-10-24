MSB: ANCA-20 Tatbikatı başarıyla tamamlandı
|24 Ekim 2020 20:49
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), ANCA-20 (Anadolu Vaşağı 2020) Tatbikatı'nın başarıyla tamamlandığını bildirdi.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:
"Çok Yüksek Hazırlık Seviyeli Müşterek Görev Kuvveti (VJTF) 2021 Tugayı olarak görevlendirilen 66'ncı Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı birliklerinin NATO Harbe Hazırlık Denetlemesi ve Sertifikasyonu'nun icra edildiği ANCA-20 Tatbikatı başarıyla tamamlandı."
Paylaşımda, 14 kışlada, 2 bin 306 personel ve 628 aracın katılımıyla NATO gözlemcilerinin nezaretinde gerçekleştirildiği belirtilen tatbikata ilişkin görüntülere de yer verildi.
The ANCA-20 ( ANATOLIAN CARACAL 2020) executed with 2306 pax, 628 vehicles from 14 barracks was held under the supervision of NATO observers.https://t.co/pur6RKdmdc pic.twitter.com/yzY6JDJ8dRT.C. Milli Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 24, 2020
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