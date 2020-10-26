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Financial Times: Türkiye, artık her yerde

Londra merkezli Financial Times gazetesi, Abu Dabi'nin Ankara'ya karşı ittifak arayışına giriştiğini yazdı. Hafter'e karşı mücadelede sonuç alan Türkiye'nin, BAE'nin emellerine zarar verdiği kaydedildi. Financial Times, haberde, bir Suudi yetkilinin, "Bölgedeki tehdit düzeyine bakarsanız, Türkiye çok hızlı bir şekilde öne çıktı. Her yerdeler." görüşüne yer verdi.
 26 Ekim 2020 15:36
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Financial Times: Türkiye, artık her yerde

İsrail ile ilişkileri normalleştiren Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), bölgedeki ülkelerin tepkisiyle karşılaştı.

Financial Times gazetesi, Türkiye-BAE ilişkilerine dair bir analiz yayınladı. Analizde, Abu Dabi'nin Tel Aviv'i tanımasına en sert tepkinin Türkiye'den geldiği kaydedildi.

"ANKARA'YA KARŞI İTTİFAK ARAYIŞI"

Türk yetkililerin ve Emirlikler'in, BAE'nin İsrail ile olan anlaşmasının Abu Dabi'nin Ankara'ya karşı bölgesel ittifaklarını derinleştirme arzusundan kaynaklandığına inandığı belirtildi.

BAE'den bir akademisyen olan ve genellikle devletin düşüncesini yansıttığı belirtilen Abdulhalik Abdullah'ın, "Türk yetkililerden gelen tehditlerden sonra elbette İsrail gibi bir müttefike sahip olmak işe yarıyor. Anlaşmayı hızlandırdı." ifadelerine yer verildi.

"TÜRKİYE, HAFTER'İN HAVA ÜSTÜNLÜĞÜNÜ BOZDU"
Bu "tehditlerin", Türkiye'nin Trablus'taki BM destekli hükümeti desteklemek için Libya'nın iç savaşına askeri müdahalesini hızlandırmasının ardından ortaya çıktığı savunularak, "Türkiye'nin ateş gücü Hafter'in hava üstünlüğünü etkisiz hale getirdi." denildi.

"BAE'NİN EMELLERİNE ZARAR VERİLDİ"
Ankara'nın hamlesinin, Abu Dabi'nin Kuzey Afrika ülkesindeki emellerine ciddi şekilde zarar verdiğine dikkat çekildi.

"TÜRKİYE HER YERDE"
Bir Suudi yetkilinin, "Bölgedeki tehdit düzeyine bakarsanız, Türkiye çok hızlı bir şekilde öne çıktı. Her yerdeler." görüşüne yer verilerek, bununla birlikte İran'ın, Suudi Arabistan Krallığı'na doğrudan tehdit oluşturduğu ifade edildi.

Türkiye'nin Azerbaycan'a desteğinden rahatsız olan söz konusu yetkilinin, "Erdoğan'ın Dağlık Karabağ'a müdahalesi, bizimle bir ilgisi olduğu için değil, (Erdoğan'ın) nereye gittiğinin başka bir işareti olduğu için çok rahatsız edici." sözleri aktarıldı.
Memurlar.Net
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