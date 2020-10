Financial Times: Türkiye, artık her yerde

Londra merkezli Financial Times gazetesi, Abu Dabi'nin Ankara'ya karşı ittifak arayışına giriştiğini yazdı. Hafter'e karşı mücadelede sonuç alan Türkiye'nin, BAE'nin emellerine zarar verdiği kaydedildi. Financial Times, haberde, bir Suudi yetkilinin, "Bölgedeki tehdit düzeyine bakarsanız, Türkiye çok hızlı bir şekilde öne çıktı. Her yerdeler." görüşüne yer verdi.

Financial Times: Türkiye, artık her yerde Londra merkezli Financial Times gazetesi, Abu Dabi'nin Ankara'ya karşı ittifak arayışına giriştiğini yazdı. Hafter'e karşı mücadelede sonuç alan Türkiye'nin, BAE'nin emellerine zarar verdiği kaydedildi. Financial Times, haberde, bir Suudi yetkilinin, "Bölgedeki tehdit düzeyine bakarsanız, Türkiye çok hızlı bir şekilde öne çıktı. Her yerdeler." görüşüne yer verdi. 26 Ekim 2020 15:36 Devamını gör