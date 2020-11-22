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Merve'nin katili polis memurunun meşru müdafaa oyunu tutmadı

Kadın meslektaşı Merve Ünal'ı öldüren Muharrem Yılmaz, müebbet hapse çarptırıldı. Yılmaz'ın, sevgilisini öldürdükten sonra zimmetli tabancasını eline tutuşturup ateş ettirdiği ortaya çıktı.
 22 Kasım 2020 08:59
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Merve'nin katili polis memurunun meşru müdafaa oyunu tutmadı

Diyarbakır'da 27 yaşındaki polis sevgilisi Merve Ünal'ı öldüren polis Muharrem Yılmaz, müebbet hapisle cezalandırıldı. Mahkemenin gerekçeli kararında ilginç bir ayrıntı ortaya çıktı. Sanığın sevgilisini öldürdükten sonra sevgilisine ait zimmetli tabancayı eline tutuşturup kendi bulunduğu yöne doğru üç el ateş ettirdiği ortaya çıktı. Teslim olduktan sonra "Beni öldürmek istedi, silahımla kendimi savundum" diyerek meşru müdafaa şartlarıyla ceza almaktan kurtulmaya çalışan polisin oyunu tutmadı.

'VURAMAMASI İMKANSIZ'

Diyarbakır'da geçen yıl polis sevgilisi Merve Ünal'ı kendi beylik silahıyla öldüren polis Yılmaz, Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Sanık polis, "Merve ile gönül ilişkimiz vardı. Eşimle boşanıp evlenecektim. Merve, Narkotik'ten, güvenlik şubeye verilmişti. O şubede çalışmasını istemiyordum. Bu yüzden tartıştık. Beni dövdü, silahını çekip ateşledi. Ben de ateş ederek kendimi savundum" dedi. Mahkeme sanığın, kendini savunmak için ateş ettiğini belirtmiş olsa da, vücudunda 16 mermi bulunan Merve Ünal'ın öldürme kastıyla sanık tarafından vurulduğunu belirtti. Otopsi raporuna göre, Ünal'ın her iki kolundaki birden fazla kurşun yaraları dikkate alındığında, saldırıya maruz kaldığı için koruma içgüdüsüyle hareket edip kendini kollarıyla korumaya çalıştığı vurgulandı. Mahkeme, Ünal'ın 5 atışlık atışlarda 50 puan almayı başaran bir polis olduğu dikkate alındığında, aynı odada tartıştığı Muharrem'e 3 el ateş etmesine rağmen vuramamış olmasının da imkansız olduğu ve hayatın olağan akışına ters düştüğüne dikkat çekti.

HAKSIZ TAHRİK ALTINDA İŞLEMEDİ

Sanığın kendi silahındaki bütün mermileri ateşleyip Merve Ünal'ı öldürdükten sonra bu kez Ünal'ın silahını genç kızın eline tutuşturup üç el kendisine doğru ateş ettirerek, meşru müdafaa izlenimi vermeye çalıştığı ifade edildi. Mahkeme; tartışmanın asıl nedeninin sanığın evli olduğunu gizleyip Ünal'la ile gönül ilişkisi yaşamaya başlamasından kaynaklandığını, genç kızın evlilik durumunu öğrenmesinden sonra tartışmaların alevlendiği, sanığın herhangi bir haksız tahrik altında cinayeti işlemediğine kanaat getirdi. Mahkeme gerekçeli kararında, sanığın Merve Ünal'ın iş ve çalışma hürriyetine de müdahale ettiğini, Whatsapp mesajlarına bakıldığında, başka bir şubede çalışmaması için kendisine baskı kurduğunu vurguladı. Mahkeme, sanık Yılmaz'ı müebbet hapisle cezalandırdı.
Sabah
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