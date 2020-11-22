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KPSS Ortaöğretim sınavı sona erdi. Soruları memurlar.net formunda değerlendiriyoruz

2020 yılı KPSS Ortaöğretim oturumu sona erdi. Soruları memurlar.net formunda değerlendiriyoruz.
 22 Kasım 2020 12:25
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KPSS Ortaöğretim sınavı sona erdi. Soruları memurlar.net formunda değerlendiriyoruz

2020 yılı KPSS Ortaöğretim oturumu saat 10.15'te başladı, 12.25'te de sona erdi.. Sınavda adaylara 120 sorudan oluşan "Genel Yetenek" ve "Genel Kültür" testleri uygulandı.

Sınav sonuçları 24 Aralık'ta açıklanacak.

Sınava giren adaylar, soruları memurlar.net formunda değerlendiriyor.

Yapılan değerlendirmeler için Tıklayınız.

2020 KPSS Ortaöğretim sınav sonuçları, açıklandığı tarihten itibaren, bir sonraki çift yıl sınavına kadar, memur ve sözleşmeli personel alımlarında kullanılacak.
Memurlar.Net
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