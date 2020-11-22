Sızma girişiminde bulunan 4 terörist etkisiz hale getirildi
MSB: "Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde 2, Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi."
|22 Kasım 2020 16:10
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde ve Barış Pınarı bölgesinde 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
MSB'den yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde eylem hazırlığında oldukları tespit edilen 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Açıklamada, Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li teröristin de ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildiği kaydedildi.
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