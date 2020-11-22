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12 yaşındaki Kağan, satrançta dünya genelinde ilk 100'e girdi

6 yaşında satranç oynamayı öğrenen ve 9 yaşından itibaren düzenli olarak satranç oynayan Kağan Uz, ABD Satranç Federasyonunun açıkladığı kasım listesinde dünya sıralamasında 82. Amerika genelinde ise 77. sırada yer aldı.
 22 Kasım 2020 21:14
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12 yaşındaki Kağan, satrançta dünya genelinde ilk 100'e girdi

ABD'de yaşayan 12 yaşındaki Türk çocuk Kağan Uz, kendi yaş grubunda satrançta dünya genelinde ilk 100'e girdi.

6 yaşında satranç oynamayı öğrenen ve 9 yaşından itibaren düzenli olarak satranç oynayan Kağan, ABD Satranç Federasyonunun açıkladığı kasım listesinde dünya sıralamasında 82. Amerika genelinde ise 77. sırada yer aldı.

Nevada eyaletinin Reno kentinde yaşayan Kağan ve ailesi, AA muhabirine, oğullarının satranç serüvenini anlattı.

Satranç oynamayı 6 yaşında öğrendiğini söyleyen Kağan, "Satrancı bana abim öğretti." dedi.

Satranç oynamaya 3 yıl kadar ara verdikten sonra 9 yaşında tekrar başlayan Kağan, "Satranç oynamayı seviyorum. İlk turnuvama 10 yaşımda katıldım." diye konuştu.

Salgın öncesinde anne ve babasının kendisini satranç kulübüne götürdüğünü belirten Kağan, şimdi ise oyuna on-line devam ettiğini ifade etti.

Kağan, "Satrançta iyi olmak, oynamaya devam etmek istiyorum, durmak gibi bir planım yok. Turnuvalara katılmak, daha iyi olmak istiyorum." dedi.

Anne İrem Uz, Kağan'ın Nevada'da okul çağı çocukları arasında katıldığı ilk turnuvada kupa aldığını söyledi.

İlkokul 5. sınıfı okulunun isteği üzerine atlayan Kağan'ı ilk başta çocuk kulübündeyken daha sonra büyükler kulübüne götürmeye başladıklarını anlatan Uz, "Kağan, daha yüksek puanlı oyuncular olduğu için büyükler kulübüne gitmeye başladı. Reno'da turnuvalara katıldı." dedi.

Reno küçük nüfuslu bir kent olduğu için çok fazla çocuk satranç aktivitesi bulamadıklarını ve bu nedenle Kağan'ın satranç kulübüne götürdüklerini anlatan anne Uz, "İyiye gittiğini görünce internetten bir koç bulduk ve koçu ile haftada bir saat grup dersi alıyordu. Özel derse bir yıl önce geçti artık haftada bir saat özel ders alıyor." şeklinde konuştu.

Kağan'ın ağustostan beri listelerde ilk 100'de yer aldığını belirten Uz, "Kağan'ın sevdiği bir oyun olduğunu, satrançta iyi olduğunu biliyordum ama bu kadar iyi olduğunu bilmiyordum, listede adını görünce bana da sürpriz oldu. Bundan sonrası için daha fazla destek olmayı planlıyorum ve turnuvalara katılmayı düşünüyoruz." dedi.

Anadolu Ajansı
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