Adana'da yük treninin çarptığı kişi ağır yaralandı

18 YAŞINDAN ÖNCE GEÇEN VEKİL ÖĞRETMENLİK SÜRESİNİN EMEKLİLİĞE ETKİSİ VAR MIDIR? Vekillikte geçen süreler de kadrolu memurlukta geçen sürelerle aynı olur ve hizmet olarak esas alınır, ANCAK 18 yaşının altında geçen bu süreler hizmet olarak sayılmaz, sayılması için kaza-i rüşt kararının alınması gerekir.