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Vali Dağlı: Ek yatak ve gerekli cihaz takviyeleri yapıldı

Korona virüs vakalarının yüzde 100 oranında artış gösterdiği Samsun'da ek yatak ve gerekli cihazların takviyeleri yaptıklarını ifade eden Samsun Valisi Zülkif Dağlı, "Oksijen ve gerekli cihazların takviyelerini yaptık. Önümüzdeki 4 - 5 günden itibaren ilimizin daha normal ve kabul edilebilir seviyeye gelmesi için uğraşıyoruz" dedi.
 07 Aralık 2020 16:14
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Vali Dağlı: Ek yatak ve gerekli cihaz takviyeleri yapıldı

Korona virüs vakalarının yüzde 100 oranında artış gösterdiği Samsun'da ek yatak ve gerekli cihazların takviyeleri yaptıklarını ifade eden Samsun Valisi Zülkif Dağlı, "Oksijen ve gerekli cihazların takviyelerini yaptık. Önümüzdeki 4 - 5 günden itibaren ilimizin daha normal ve kabul edilebilir seviyeye gelmesi için uğraşıyoruz" dedi.

Yoğun bakım doluluk oranın ve vaka artışının yüksek olduğu Samsun ile ilgili açıklamalarda bulunan Vali Zülkif Dağlı, Samsun'daki durumu normalleştirmek üzere çalışmalarının devam ettiğini ifade etti. Pandemi ile ilgili artık elindeki tüm imkanları kullanmak suretiyle durumu normalleştirmek için uğraştıklarını belirten Vali Dağlı, "Samsun'daki durumu normalleştirmek üzere çalışmalarımıza devam ediyoruz. Tüm kurumlarımızla birlikte çalışmalarımız devam ediyor. Bir toplantı yaptık. Pandemi ile ilgili son yapılacaklarla ilgili. Artık bunun yarını yok. Elimizdeki son imkan neyse biz bunu yapmak durumundayız. B planı, C planı değil yapılması gereken neyse bunu yapmak durumundayız. İlçe kaymakamlarımızın tamamıyla 'zoom' üzerinden bir toplantı gerçekleştirdik. Kaymakamlarımızı talimatlandırdık. Samsun olarak topyekün bir çalışma ile bunu çözmek durumundayız. Herkes kurallara uyacak. Kalabalık ortamlar oluşturmamalıyız. Evlerde çok fazla birikmelere mahal vermeyeceğiz. Pazar yerlerine dikkat edeceğiz. İnşallah önümüzdeki 4 - 5 günden itibaren ilimizde seviyenin daha normal ve kabul edilebilir seviyeye gelmesi için uğraşıyoruz. Samsunlu vatandaşların desteklerini özellikle bekliyorum. Kurallara uyulmazsa daha afaki durumlarla karşılaşmak istemiyoruz. Hastanelerimizde doktorlarımızın nasıl uğraştığını görüyorsunuz. Hatta az da olsa can kayıplarımızda oldu. Bu manada dikkat etmek durumundayız. Ek yatakların ilavelerini yaptık. Oksijen ve gerekli cihazların takviyelerini yaptık. Daha fazla arttıramayız, artarsa sıkıntıya girebileceğimizi ifade etmek istiyorum. Şu an için tolere edilebilir durumdayız. Kabul edilebilir durumdayız" diye konuştu.

Vaka artışında sosyal ortamların çok fazla olmasının etkili olduğunu söyleyen Dağlı, "Özellikle pazar yerleri, ailelerin bir araya gelmelerine bağlıyoruz. Bulaşları görüyorsunuz. Başka illerde bir kişinin 130 kişiye bulaştırdığını geçen gün okuduk. Samsun'da hareketliliğin fazla olması, Orta Karadeniz'de en büyük, en hareketli geçiş noktasında olan bir ilimiz olması, bunun çok fazla önemli olduğunu düşünüyorum "şeklinde konuştu.
İhlas Haber Ajansı
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