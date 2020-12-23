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Yıllık izin bitiminde göreve başlamadan aylıksız izin kullanılabilir mi?

Hem yıllık izin hem de aylıksız izin memurun kanuni izin hakları arasında yer almakta olup, aylıksız izin başlangıcına kadar olan süreçte memurun yıllık izin talep etmesi ve bu talebin amirlerce uygun bulunması halinde yıllık izin verilmesine ve izin kullanılmasına engel bir durum bulunmadığını, yıllık iznin bitiminde göreve başlama şartı olmaksızın aylıksız iznin kullanılabileceğini değerlendirmekteyiz.
 23 Aralık 2020 10:07
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Yıllık izin bitiminde göreve başlamadan aylıksız izin kullanılabilir mi?

Soru: Onaylanmış olan aylıksız izin (108/E kapsamında) başlamadan, öncesinde yıllık izin alınarak bu iki izin birleştirilebilir mi? Yani yıllık izin bitiminde işe başlamadan aylıksız izin başlayabiliyor mu?

Cevap: Devlet Memurları Kanununun 102. maddesinde, Devlet memurlarının yıllık izin süresinin, hizmeti 1 yıldan on yıla kadar (On yıl dahil) olanlar için yirmi gün, hizmeti on yıldan fazla olanlar için 30 gün olduğu, zorunlu hallerde bu sürelere gidiş ve dönüş için en çok ikişer gün eklenebileceği hükme bağlanmıştır.

Kanunun 103. maddesine göre ise; yıllık izinler, amirin uygun bulacağı zamanlarda, toptan veya ihtiyaca göre kısım kısım kullanılabilecek, birbirini izliyen iki yılın izni bir arada verilebilecektir. Cari yıl ile bir önceki yıl hariç, önceki yıllara ait kullanılmayan izin hakları düşmektedir.

Diğer taraftan memurların herhangi bir mazeret veya sebebe bağlı olmaksızın aylıksız izin kullanabilmelerine ilişkin düzenlemelere 657 sayılı Kanunun 108/E maddesinde yer verilmiştir. Mezkur madde hükmünde, "Memura, yıllık izinde esas alınan süreler itibarıyla beş hizmet yılını tamamlamış olması ve isteği halinde memuriyeti boyunca ve en fazla iki defada kullanılmak üzere, toplam bir yıla kadar aylıksız izin verilebilir. Ancak, olağanüstü hal veya genel hayata müessir afet hali ilan edilen bölgelere 72 nci madde gereğince belli bir süre görev yapmak üzere zorunlu olarak sürekli görevle atananlar hakkında bu bölgelerdeki görev süreleri içinde bu fıkra hükmü uygulanmaz." denilmektedir.

Yukarıdaki hükümler dikkate alındığında hem yıllık izin hem de aylıksız izin memurun kanuni izin hakları arasında yer almakta olup, aylıksız izin başlangıcına kadar olan süreçte memurun yıllık izin talep etmesi ve bu talebin amirlerce uygun bulunması halinde yıllık izin verilmesine ve izin kullanılmasına engel bir durum bulunmadığını, yıllık iznin bitiminde göreve başlama şartı olmaksızın aylıksız iznin kullanılabileceğini değerlendirmekteyiz.
Memurlar.Net
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