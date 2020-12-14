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YouTube ve Gmail normale döndü

Bugün yaşanan Gmail ve Youtube'deki erişim sorunu çözüldü
 14 Aralık 2020 15:20
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Bugün Küresel çapta milyonlarca insan tarafından kullanılan video paylaşım platformu Youtube ve Gmail'e erişim sağlanamıyordu. Sorunun Google erişiminden kaynaklandığından olduğu ileri sürüldü

GOOGLE TÜRKİYE'DEN AÇIKLAMA

Google Türkiye Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Google sunucularında yaşanan sorunların farkında olduklarını belirterek, "Google, bu kritik sorunları gidermek için çalışıyor." açıklamasında bulundu

Bugün saat: 14.50'de youtube'deki erişim sorunu 15.30 itibariyle erişime açıldı.
Memurlar.Net
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