YouTube ve Gmail normale döndü
Bugün yaşanan Gmail ve Youtube'deki erişim sorunu çözüldü
|14 Aralık 2020 15:20
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Bugün Küresel çapta milyonlarca insan tarafından kullanılan video paylaşım platformu Youtube ve Gmail'e erişim sağlanamıyordu. Sorunun Google erişiminden kaynaklandığından olduğu ileri sürüldü
GOOGLE TÜRKİYE'DEN AÇIKLAMA
Google Türkiye Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Google sunucularında yaşanan sorunların farkında olduklarını belirterek, "Google, bu kritik sorunları gidermek için çalışıyor." açıklamasında bulundu
Bugün saat: 14.50'de youtube'deki erişim sorunu 15.30 itibariyle erişime açıldı.
We are aware that many of you are having issues accessing YouTube right now - our team is aware and looking into it. Well update you here as soon as we have more news.TeamYouTube (@TeamYouTube) December 14, 2020
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