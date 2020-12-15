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Hekimi tehdit etti, burs karşılığında uzlaşıldı

Sivas'ta görevli diş hekimi hekimi Ömer Faruk Atasoy, randevu tartışması sonrası kendisini tehdit eden O.K. ile mahkemelik oldu. Dosya, uzlaştırma bürosuna gönderildi. Atasoy, bir diş hekimliği öğrencisine 12 ay boyunca aylık 400 TL burs vermesi karşılığında O.K. ile uzlaştı.
 15 Aralık 2020 06:50
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Hekimi tehdit etti, burs karşılığında uzlaşıldı

Milliyet'ten Cihat Aslan'ın haberine göre: Sarkışla Devlet Hastanesi'nde görev yapan diş hekimi Ömer Faruk Atasoy (25), 2 Ekim'de randevusuz gelen O.K.'yı yeni yönetmelik gereği muayene edemeyeceğini belirterek geri çevirdi.

O.K. Atasoy'a tepki gösterdi, tartıştı. Araya giren güvenlik görevlileri ile de tartışan O.K. Atasoy'un odasından çıkarken, 'Silahım olsa vururdum" diye tehdit etti. Bunun üzerine Atasoy, hemen beyaz kod verdi. O.K. hastane bahçesinde polis tarafından yakalandı. O.K. ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılırken, Atasoy tehdidin peşini bırakmadı. Durum yargıya taşındı. Savcılık, dosyayı uzlaştırma bürosuna gönderdi. Bir araya gelen taraflardan diş hekimi Atasoy uzlaştırma şartı olarak, O.K.'nın Diş Hekimliği Fakültesi öğrencilerinden birine 12 ay burs vermesini istedi.

O.K. da uzlaşı teklifini kabul etti. Uzlaşıyla birlikte O.K. Diş Hekimliği Fakültesi 3'üncü sınıf öğrencisi R.Ü.'ye 1 yıl boyunca aylık 400 TL burs verecek.

Diş hekimi Atasoy kararın ardından, "Ben de okulu kolay okumadım. En azından bu olayın bir öğrenciye faydası dokunacak" dedi.
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