İçinde birçok güzelliği barındıran şehir... Gümüşhane

Gümüşhane, ülkemizin en az bilinen şehirlerinden biri. İçerisinde birçok güzelliği saklayan bu Karadeniz şehrini sizler için keşfedip anlatmak istedik. Her geçen zamanı yakalayıp modernleşmeye ve düzene doğru evrilen şehir şu an hak ettiği övgüleri henüz duyamamış. Yüksek tepelerin arasında kurulmuş olan bu küçük şehirde nüfus her geçen gün daha fazla artmakta. Bugünkü nüfusu 162.000 olan şehir Doğu Anadolu'dan Karadeniz'e geçiş yollarından biri üzerinde yer alıyor. Güneyinde Erzincan, kuzeyinde ise Trabzon ve Giresun şehirleri bulunuyor.

GÜMÜŞHANE TARİHİ

Gümüşhane tarihin her döneminde bugünde olduğu gibi gümüş madenlerinin bolluğuyla bilinmiş ve birçok dilde hep "Gümüşşehir" veya "Gümüşhane" olarak adlandırılmış. Bu bölgedeki ilk yerleşimler Bizans dönemine dayanmakta olup bölge doğudan gelen ticaret yolu üzerinde yer aldığından dola her dönem aktif olarak varlığını devam ettirmiş. 4 halife döneminde Gümüşhane'yi fethedilmiş olsa da iç karışıklıklar ve diğer devletler ile savaşlar sebebiyle sürekli el değiştirmiş. Bölgeye yapılan ilk Türk akınlarından sonra da, Gümüşhane'ye Hazarlar ve Çepniler yerleşmiş ve Anadolu'nun Türkleşmesinde önemli bir uç beyliği görevi görmüşler. Ardından bölgedeki himaye değişimleri Yavuz döneminde tamamen sona ermiş ve Kanuninin de emri ile burada bir camii ve yerleşim kurulmuş. Bölgedeki madenler yabancı kaynaklarda ve seyahatnamelerde de yer almıştır. Günümüzde de hala madenleri çıkarılmaya devam etmektedir.

GÜMÜŞHANE'DE GÖRÜLMESİ GEREKEN YERLER

GÜMÜŞHANE ŞEHİR MERKEZİ

Gümüşhane birçok doğal güzelliğe sahip olsa da şehir merkezini görmeden geçmemeniz gerekmekte. Çünkü ülkemizde bize özel üretilen nadir tatlılardan olan pestil çeşitleri ve köme çeşitlerinin en güzel örnekleri Gümüşhane'de yapılıyor. Köme, -bilinen adıyla cevizli sucuk- birçok türde üretilip misafirlere sunulmakta. Pestil ise ülkemizin birçok yerinde yapılıyor olsa da, onu Gümüşhane'de mükemmelleştiren şey çeşitleri oluyor. Yemek başlığı altında ayrı olarak inceleyeceğimiz için şimdilik bu bilgiler sizler için yeterli olacaktır.

Gümüşhane şehir merkezi iki sırtın ortasında bulunan Harşit Çayı'nın açtığı vadide kurulmuş. Harşit Çayı boyunca uzanan yürüyüş yolları ve üzerindeki köprüler şehre uzun yıllar karakteristik bir görüntü verecek şekilde düzenlenmiş. Birçok şehrimizin aksine şehre mimari bir dokunuş yapılmak istenmiş. Bu kanalboyu ile merkezin dar ve uzunlama olarak dizaynı Karadeniz Bölgesi'nin diğer bir kenti olan Amasya'yı andırmakta.

Şehrin merkezi genel olarak arnavut kaldırımı şeklinde dizayn edilmiş, tarihi köprü, park, şelaleler ve mesire alanlarıyla gelen misafirlerin aklında kalacak bir şehre dönüştürülmüş. Bu sebeple şehir merkezinde görmeniz gereken yerlerde epey artmış. Şehir merkezinin görülecek noktalarını sıralamadan önce sizlere altın bir tavsiyede bulunmak istiyoruz. Eğer Gümüşhane şehir merkezini gezecekseniz, yürüyerek gezin ve turunuza başlamadan önce bir pestilciye gidip her türden bir pestili kese kağıdına koydurup şehrin iki manada da tadını çıkarın. Bu şekilde gezerseniz hem enerjiniz bitmeyecek hemde Gümüşhane'yi daha tatlı hatırlayacaksınız.

Gümüşhane şehir merkezinde gezilebilecek noktalar ise şöyle;

- Halgent Şelalesi

- Sema Doğan Parkı (Şehir girişinde)

- Karşıyaka Mesire Yeri

- Şelale Parkı

- Fatih Parkı ve Tarihi Köprü

- İkizevler Kent Müzesi

TORUL CAM TERAS

Cam teras, Gümüşhane'nin Trabzon yolu üzerindeki Torul ilçesinde yer alıyor. Şehrin yaklaşık 15 kilometre ilerisinde bulunan teras hakim bir tepenin üzerinden panoramik bir görüş sağlıyor. Torul ilçesinden 240 metre yukarıda bulunan teras giriş ücreti 4 lira. Teras her sabah 08:30 ile 23:00 arası hizmet veriyor.

Alanda aynı zamanda büyük bir kıl çadır mevcut. Burası da Gelen misafirlere gün boyu kahvaltı,ana yemek ve içecek hizmeti sağlıyor. Bu manzarayı görmek için buraya çıkmanıza mutlaka değecektir. Ana yoldan yaklaşık 2 km içeride bulunan teras ayrıca eskiden kale ile çevrili olan sırtın bulunduğu noktada yer almakta.

KARACA MAĞARASI

Karaca Mağarası ülkemizde bulunan mağaralar arasında en eski zamana tarihlenen mağaralardan biridir. Tahmini yaşı 15 milyon yıl olan mağara içinde bulunduğu eşsiz oluşumlar ve eşsiz renkler ile dünyada da eşine az rastlanır bir güzellik oluşturmakta. Keşfi 1986 yılına dayanan mağaranın turizme kazandırılma aşamasına 1990 yılından sonra geçilmiş. Bugün ise yapılan çalışmalar ile içeriyi rahat bir şekilde gezebilmenize olanak verecek şekilde doğallığa en az dokunularak yapılmış olan yürüme alanları bulunmakta.

Her köşede birbirinden ilginç sarkıtlar, dikitler, sütunlar ve traverten havuzlar bulunuyor. Ayrıca mağara oluşumu halen devam etmekte. Gezilecek kısmı çok da fazla büyük olmayan mağara, bir çoban tarafından bulunmuş ve daha sonra bölgeye gelen Jeoloji Mühendisi Şükrü Eroz tarafından da ülkeye tanıtılmış. Mağaranın ortalama sıcaklığı 15 derece olup ayrıca astım hastalarına da iyi geldiği bilinmekte. Eğer yolunuz buraya düşerse görmeden geçmemenizi öneriyoruz.

Eğer Gümüşhane'de daha fazla yer görmek isterseniz de, mağaranın bulunduğu köyden iç kesimlere gittiğinizde görebileceğiniz bir çok tarihi ve doğal nokta bulunuyor. Bu noktaların Karaca mağarasına uzaklıları ise şöyle ;

- Cehennem Vadisi Kanyonu 8 km

- Imera Manastırı 24 km

- Krom antik şehri 24 km

- Cami boğazı yaylası 36 km

- Çakırgöl turizm merkezi 40 km

- Taş köprü yaylası 60 km

- Santa harabeleri 66 km

CAMİ BOĞAZI YAYLASI

Cami Boğazı Yaylası, Gümüşhane ile Trabzon il sınırında bulunuyor. Gümüşhane'nin kuzeyinden Maçka ile sınır olan yayla aynı zamanda birçok yaylayıda birbirine bağlıyor. İçerisinde dağınık yerleşimli birkaç yayla daha bulunsa da merkez noktası burası olduğu için genel olarak bölgeye Cami Boğazı deniyor. Ayrıca her ne kadar üzerinde Gümüşhane yazsa da yayladakiler kendilerini Trabzonlu olarak görmekte.

Yaylaya gidiş için iki alternatifiniz mevcut. İlk alternatif Torul'da bulunan Karaca Mağarası istikametinden devam edip diğer birçok turistik noktayı da görerek gitmek. İkinci alternatifiniz ise, diğer noktaları görmek istemiyorsanız ama planınızda Sümela Manastırı var ise,Sümeladan yaylaya doğru devam eden yoldan gidip yine Cami Boğazı'na ulaşabilirsiniz. İki yolda birbirine bağlanıyor olduğundan dolayı tercih yapabilirsiniz.

Cami Boğazı Yaylası, turizmden uzak, sadece bilenlerin geldiği, dağınık yerleşimli, ağaçsız, bozulmamış ve gerçek manada yayla yaşantısının yaşandığı doğal bir güzellik. Uçsuz bucaksız sırtların ve sık sık yanınıza kadar inip dokunabildiğiniz bulutların arasında huzurlu bir nokta. Eğer gerçek manada bir yayla görmek isterseniz rotanıza burayı eklemenizi öneriyoruz. Ayrıca yaylada bulunan et restoranı da bu yaylanın en önemli cazibe merkezi. Tamamen yayla hayvanından elde edilen etler isteğinize göre orada bulunan kasap sayesinde sizler için hazırlanıyor. Bu esnada da mangalınız da sizler için hazırlanıyor ve size de sadece pişirip yemesi kalıyor. Lezzetin zirve yaptığı bu restoran ise ; Kardelen Tesisleri.

ÇAKIRGÖL TURİZM MERKEZİ

Çakırgöl'e gitmek için ilk olarak Cami Boğazı Yaylası istikametine gelmeniz gerekiyor. Gümüşhane'den veya Maçka'dan gelişlerde yayla istikameti dışında herhangi bir tabela bulunmuyor. Bu sebeple bulmanız çok zor olmayacaktır. Cami Boğazı'ndan inenlerin görebileceği şekilde "Çakırgöl 3 km" tabelasını görene kadar yaklaşık 4 km aşağı inmeniz gerekiyor. Ana tabelalarda "turizm merkezi" yazıyor olsa da burada göl dışında onu merkez yapılabilecek herhangi bir şey yok. Ayrıca yolu da inanılmaz derecede bozuk. Özellikle son 3 km tabelasından sonra ufak bir yayladan daha geçiyorsunuz 1 km kadar sonra artık yol 10' a ayrılıyor. Aslında bundan sonrası en az aşınmış patikayı tercih etmeniz gerekiyor. Eğer aracınız 4x4 değilse ve altı yüksek değilse kesinlikle köyden ileriye aracınızla gitmemenizi tavsiye ediyoruz. Aracınızı son noktada bırakıp yarım saatlik bir yürüyüşle de göle varabilirsiniz.

Eğer aracınız uygunsa ve kendinize güveniyorsanız gölün yanına kadar aracınızla gidebiliyorsunuz. Göl sarp yamaçların hemen dibinde bulunuyor. Kurak geçen yaz sebebiyle suyu biraz azalmış olsa da çevredeki halkın en sevdiği nokta burası. Güneş açtığı sıralarda çakırlığı belli olsa da kapalı havada da yine de güzel bir nokta burası. Eğer yeni bir yer keşfetmek isterseniz Çakırgöl'ü de listenize almanızı tavsiye ediyoruz.

GÜMÜŞHANE'DE PESTİL VE KÖME

Gümüşhane denildiğinde akla şüphesiz ilk olarak pestil ve köme gelmekte. Köme Anadolu'da genel olarak cevizli sucuk olarak biliniyor. Doğal bal ve pekmez ile yapılan kömenin içerisinde de ceviz bulunuyor. Dışı fındık kaplı olan kömeler de mevcut ve ortalama bir köme 3-4 gün içinde hazırlanabiliyor. Asıl fark ise pestilde karşımıza çıkıyor. Kağıt şeklinde olan pestil cevizli, sade ve fındıklı olarak yapılıyor. Ardından birçok türde zenginleştirilmiş versiyonları geliyor. Bunlar ise şöyle ; muska(içerisinde fındık ezmesi var), sarma(fındık ezmesi ve çikolatalı), fındıklı sarma, ballı sarma, çokopestil. Hangisini yerseniz mutlaka diğer daha güzel geliyor ve sonra en başa dönmek istiyorsunuz. Eğer şerbetli tatlıları tercih etmiyorsanız Gümüşhane pestil çeşitlerini yedikten sonra başka tatlı aramayacaksınız. Pestil ve Köme denemek istiyorsanız kesinlikle önereceğimiz ilk adres de "Gümüş Pestil" olacaktır. Şimdiden afiyet olsun

GÜMÜŞHANE'DE KONAKLAMA

Gümüşhane ticaret yolları üzerinde bir geçiş noktası olması sebebiyle konaklama konusunda da geniş bir yelpazeye sahip. Spesifik bir nokta belirtmeksizin her bütçeye uygun ve şehrin her noktasında konaklama alternatifleri bulabilirsiniz.

GÜMÜŞHANE'YE NASIL GİDİLİR?

Gümüşhane konum olarak Doğu Karadeniz bölgesinin Doğu Anadolu'ya bakan yamacın geçiş noktasında bulunuyor. İki bölge arasında, dağlar aşmadan ve geçitlerden geçmeden, ulaşım yapılacak en uygun nokta durumda yer alıyor. Giresundan denize dökülen doğankent çayının Gümüşhane'deki uzantısı olan Harşit Çayı'nın açtığı vadi boyunca çok fazla yükselmeden seyahat edilebiliyor. Bu sebeple Karadeniz Bölgesinden Doğu Anadolu'ya yapılacak olan geçişlerde Gümüşhane rahatlıkla tercih edilebilir. Bunun dışında havalimanı çalışmaları devam etmekte alıp önümüzdeki yıllarda Bayburt GÜmüşhane havalimanı hizmete açılacak. Gümüşhane'ye en yakın havalimanları Erzincan havalimanı yaklaşık 2 saat, Trabzon Havalimanı da 1.5 saat mesafede bulunmaktadır.

Gümüşhane'nin bazı merkezlere olan mesafeleri de şöyle;

- Erzincan 130 km

- Trabzon 100 km

- Bayburt 77 km

- Sivas 320 km

- Giresun 160 km

- Ankara 740 km

- İstanbul 1100 km

- İzmir 1450 km

- Adana 820 km