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Özel sektöre geçen memur, emekli ikramiyesini kaybetmemek için nelere dikkat etmeli?

5434'e tabi memurların istifa edip özel sektörde çalışmaya başlaması halinde, memuriyet sürelerine emekli ikramiyesi alabilmesi için memurluktan istifa tarihinde 7000 gün hizmet süresinin tamamlanmış olması veya 4500 gün ve 25 yıllık sigortalılık süresinin tamamlanmış olması gerekmektedir.
 13 Ocak 2021 11:09
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Özel sektöre geçen memur, emekli ikramiyesini kaybetmemek için nelere dikkat etmeli?

SORU: Sayın yetkili; Kısa bir sorum olacak. 30/08/1981 doğumluyum. 08/04/2002 den beri 657'ye tabi devlet memuru olarak görev yapmaktayım. İstifa edip özel sektörde çalışmak istiyorum. Emekli maaşı yaş olarak kaç yaşında alabilirim? Emeklilik ve ikramiye yönünden mağduriyet yaşamamak adına devletten ne zaman ayrılmam benim için en avantajlı durum olur? Teşekkür eder, iyi çalışmalar dilerim. Saygılarımla..

CEVAP: Sorunuz özelinde konuyu 5434 e tabi memurlar açısından değerlendirmekteyiz.

2008 yılı Ekim ayından önce memurluğa başlamış olanlar tamamıyla 5434 e tabi olurlar.

5434 e tabi olarak 8 Eylül 1999 tarihinden sonra göreve başlayan ve bu tarihten önce de hiçbir statüde hizmetleri olmayanlar kadın ise 58, erkek ise 60 yaş + 25 hizmet yılı olmak şartıyla emeklilik hakkını kazanırlar.

5434 e tabi memurların emekli ikramiyelerinde 5434 sayılı Kanun Madde 89 hükmü uygulanır. Bu hükme göre;
-Emekli aylığı bağlamaya esas tutarın bir aylığı emekli ikramiyesi olarak verilmekte ve her tam fiili hizmet yıllarına ödenmektedir.
-Emekli aylığı bağlanmasında esas alınan hizmetlerin tamamı memurluk olursa hiçbir şart aranmadan tüm hizmetlerinin her tam yıllarına karşılık aylık bağlandığında emekli ikramiyesi ödenir.
-Ancak, emekli aylığı bağlanmasında esas alınan hizmetler arasında işçilik, esnaflık gibi hizmetler olduğunda ise bazı şartlar aranır. Bu şartlar 1475 sayılı İş Kanunu Madde 14 hükmünde bulunan ve kıdem tazminatı ödenmesinde aranılan şartlara bakılır.

Bu durumda;
8 Eylül 1999 tarihinden sonra çalışmaya başlayanlar için memurluk + işçilik toplamı üzerinden emekli aylığı bağlanmasında memurluk hizmet sürelerine emekli ikramiyesi ödenmesi için kişinin memurluktan ayrıldığı tarihte;
1- 7000 gün hizmet süresini tamamladıktan sonra memurluktan ayrılmış olması,
2- Veya 4500 gün hizmeti olmakla birlikte 25 yıllık sigortalılık süresini tamamladıktan sonra memurluktan ayrılmış olması,
gerekir. Bu şartları taşımadan memurluktan ayrılmış olup sigortalı olarak çalışıp emekli olanlar memurluk hizmet sürelerine emeklilik ikramiyesi alamazlar.

Sonuç bağlamında durumunuzu değerlendirmemiz:

Emeklilik şartları olarak;

1- Memurluk olarak devam etmeniz durumunda emeklilik şartlarınız 60 yaş + 25 yıl hizmet
2- Memurluktan ayrılıp sigortalı olarak devam edip sigortalı olarak emeklilik şartlarınız; - 60 yaş + 7000 gün veya 60 yaş + 25 yıllık sigortalılık süresi + 4500 gün.

Emeklilik ikramiyesi olarak;

Memurluktan ayrıldığınız tarihte 7000 gün hizmet sürenizi tamamlamış olmanız veya 4500 gün ve 25 yıllık sigortalılık süresini tamamlamış olmanız halinde, memurluk hizmet sürenize emekli ikramiyesi alabileceğinizi, bu şartları taşımadan memurluktan ayrılıp işçiliğe başlamanız halinde ise memurluk hizmet sürenize emekli ikramiyesi alamayacağınızı değerlendirmekteyiz.

Değerlendirmelerimiz tamamıyla 2008 yılı Ekim ayından önce memurluk hizmeti olanlar açısındandır. 2008 yılı Ekim ayından sonra ilk defa memur olup 5510 a tabi olanlar için memurluk hizmet sürelerine emekli ikramiyesi ödenebilmesi için çalışma hayatının sona erdiği son durumun mutlaka memur statüsü olması gerekir, son çalışması memur statüsü olmayanlar memurluk sürelerine emekli ikramiyesi alamazlar.
Memurlar.Net - Özel

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