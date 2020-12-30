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Bakan Karaismailoğlu, Altı Şehitler Köprüsü'nün açılışını yaptı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: "2 ay gibi kısa bir sürede köprünün tüm imalatlarını tamamlayarak halkımızın hizmetine açmanın mutluluğunu yaşıyoruz"
 30 Aralık 2020 13:52
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Bakan Karaismailoğlu, Altı Şehitler Köprüsü'nün açılışını yaptı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Giresun'da yaşanan sel felaketinde menfezin çöktüğü Tirebolu-Doğankent kara yoluna inşa edilen Altı Şehitler Köprüsü'nün açılışını gerçekleştirdi.

Karaismailoğlu, Tirebolu ilçesinde köprünün yapıldığı bölgede gerçekleştirilen açılış töreninde, 22 Ağustos'ta Giresun'un, merkezle birlikte Dereli, Espiye, Doğankent, Tirebolu, Görele, Güce ve Yağlıdere ilçelerini de etkileyen, son 50 yılın en yoğun yağışıyla karşılaştığını söyledi.

Bu yağışın adeta bir afete dönüşerek heyelana yol açtığını ifade eden Karaismailoğlu, "Maddi manevi büyük kayıplar yaşadık. Kaybettiğimiz insanlarımız için yüreğimiz yandı. Buradan hepsine bir kez daha Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Yüce Rabbim, bir kez daha öyle bir günü ülkemize ve Giresun'umuza göstermesin." diye konuştu.

Karaismailoğlu, Giresun'da ve son dönemde ülkede yaşanan doğal afetlerde, devlet, belediyeler ve sivil toplum kuruluşlarının el ele vererek büyük bir hız ve koordinasyon içinde hareket ettiğini vurgulayarak, afetlerin hemen ardından yapılan bilinçli ve organize çalışmalar sayesinde vatandaşların yaralarını en hızlı şekilde sardıklarını dile getirdi.

Aç ve açıkta bir tek insanın bile kalmasına müsaade etmediklerini söyleyen Karaismailoğlu, "Sosyal ve ekonomik yaşamın en hızlı şekilde normale dönmesini sağlıyoruz. İşte bu, büyük ve gelişmiş ülkelere has bir refleks, bir kabiliyettir. Ülkemizin dünyanın lider ülkelerinden biri olma yolunda ne kadar büyük bir mesafe katettiğinin de en anlamlı göstergelerinden biridir." dedi.

Karaismailoğlu, Giresun'da da afetin hemen ardından diğer bakanlarla birlikte hızlı bir şeklide bölgeye gelerek, acil olarak yapılması gerekenleri yaptıklarını belirterek şöyle devam etti:

"Alınacak önlemleri en hızlı şekilde aldık. Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi, devletimiz felaketin ilk anından itibaren tüm kurumları ve imkanlarıyla vatandaşının yanına, yardımına koşmuştur. Yaşanan bu büyük afet karşısında, başta Dereli olmak üzere Giresun'un diğer ilçelerinde halkımız, devletinin tüm imkan ve yetkililerini yanında görmenin verdiği güvenle yaralarını sardı. Çeşitli kurumlarımızdan 3 bin 700'e yakın personel ve 1264 araçla çalışmalarımızı kesintisiz sürdürüp 172 vatandaşımızı hamdolsun sağ salim kurtarmıştık."

Giresun genelindeki 755 kilometrelik yol ağının 316 kilometrelik kısmının sel ve heyelandan etkilendiğine işaret eden Karaismailoğlu, "Sel felaketinin ardından, hasar gören ana arter yollarımızın tamamını tekrar ulaşıma açtık. Kapanan 118 köy yolunun tamamını en kısa sürede kullanılır hale getirdik." diye konuştu.

- "Allah'a hamdolsun, verdiğimiz sözü tutmak nasip oldu"

Karaismailoğlu, selde zarar gören Tirebolu-Doğankent kara yolu ve yolun 9'uncu ile 10'ncu kilometreleri arasındaki menfezin yıkılmasıyla can ve mal emniyetinin tehlikeye düştüğünü dile getirerek şunları ifade etti:

"31 Ağustos 2020 tarihinde Dereli'de yaptığımız konuşmamda, selin etkisiyle tahrip olan köprüleri yıkıp yenilerini bir an önce yapacağımızı ifade etmiştik. Yıkılan menfezin yerine modern bir köprü yapmak üzere 27 Ekim 2020 tarihinden itibaren çalışmalara başladık. Allah'a hamdolsun, verdiğimiz sözü tutmak nasip oldu. 2 ay gibi kısa bir sürede köprünün tüm imalatlarını tamamlayarak, halkımızın hizmetine açmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Burada şehit olan kahraman askerlerimiz Jandarma Uzman Erdem Çıtır, Jandarma Uzman Onur Kıran, Jandarma Uzman Burak Tok, Jandarma Uzman Aykut Variyenli, Jandarma Uzman Sami Yılmaz ve greyder operatörü Ali Akbulut kardeşlerimizin gösterdikleri cesaret ve fedakarlığa minnet göstergesi olarak köprümüzün adını da 'Altı Şehitler Köprüsü' olarak belirledik."

Altı Şehitler Köprüsü'nü 3 açıklıklı, 92 metre uzunluğunda olacak şekilde projelendirdikleri bilgisini veren Karaismailoğlu, üst yapı genişliği 12 metre olan köprünün, orta ayaklarının yüksekliğinin ortalama 22 metre olduğunu belirtti.

Bakan Karaismailoğlu, hükümet olarak her adımlarını stratejik bir bakış açısıyla attıklarını vurgulayarak şunları kaydetti:

"Çünkü Türkiye'yi dünyanın lider ülkelerinden biri haline getirmenin yolu çağa uygun bir altyapı kurmaktan geçmektedir. Giresun'da da ülkemizin her köşesinde olduğu gibi kalkınma ateşini, ulaştırma ve haberleşme projelerimizle yakıyoruz. Yaptığımız her yol, her köprü, her havalimanı, her liman halkımızın geleceğine katkıdır. İş imkanıdır, aş imkanıdır, çocuklarımıza bolluk ve bereket içinde bir yaşam vadetmek demektir."

- "Devlet-millet dayanışmasında adeta bir destan yazılmıştır"

"Türkiye Cumhuriyeti devleti, tüm alanlarda olduğu gibi ulaşım ve altyapı projelerindeki bilgi birikimi, tecrübe, imkan ve kabiliyetleriyle artık eski Türkiye değildir." ifadesini kullanan Karaismailoğlu,"Devletimiz, Elazığ ve İzmir depreminde nasıl halkının yanında ve hizmetinde olmuşsa Giresun'da da yaraları sarmış, devlet-millet dayanışmasında adeta bir destan yazılmıştır. O kara günlerden bugüne hep Giresun için yapabileceklerimize, çözüm getirebileceklerimize odaklanarak çalıştık. İnşallah daha büyük, daha kapsamlı projelerimizi de açmak için yakın gelecekte sık sık bir araya geleceğiz." diye konuştu.

Karaismailoğlu, her bölgedeki altyapı ve üstyapı çalışmalarında o bölgenin yeryüzü şekillerini, eğimini, zemin kalitesini, iklimini, bitki örtüsünü ve tüm doğal faktörleri dikkate aldıklarını vurgulayarak şöyle dedi:

"Her işimizde çağdaş mühendislik yaklaşımlarının, aklın ve bilimin ışığında hareket ediyoruz. Vatandaşlarımdan isteğim, yapım ve inşa işlerinde can güvenliğini ilk sıraya alarak hareket etmeleridir. Biz vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği için varız. Unutmayın ki doğal afetler öldürmez, özensiz ve yanlış yapılan işler öldürür. Bu yapıları, bu yolları, bu köprüleri tekrar yerine koyabiliriz ama kaybettiğimiz bir tek insanımızı bile geri getiremeyiz. Köprümüzün hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Altı Şehitler Köprüsü'nün bu kadar kısa sürede tamamlanmasında emeği geçen, akıl ve yürekleriyle katkı veren tüm arkadaşlarıma şahsım ve Bakanlığım adına teşekkürlerimi sunuyorum."

Açılış törenine, Vali Enver Ünlü, AK Parti Giresun milletvekilleri Cemal Öztürk, Kadir Aydın ve Sabri Öztürk, AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, Giresun Bölge Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Demir, Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu ve ilgililer katıldı.

Anadolu Ajansı
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