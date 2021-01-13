İLİTAM okuyanlar muafiyetten yararlanamayacak
|13 Ocak 2021 00:06
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2021 yılı Ocak ayı Tebliğler Dergisinde, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı kararı yayınlanmıştı.
Karar göre, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (DKAB) ile İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri alan öğretmenliğine atanabilecek bölüm mezunlarını yeniden belirlenmiştir. Düzenlemeye göre, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından belirlenen pedagojik formasyon eğitimini kapsayan öğretmenlik meslek bilgisi derslerinin tamamını lisans eğitimi esnasında aldığını belgelendiren İlahiyat Fakültesi dengi bölüm mezunları, Öğretmenlik Meslek Bilgisi Tezsiz Yüksek Lisans programından muaf olacak.
Ancak bu düzenlemenin, 2 yıllık önlisans ilahiyat mezunu olup DGS sınavı ile 4 yıllık ilahiyat okuyan ve İLİTAM'dan mezun olanları kapsamadığı belirtildi. Zira, İLİTAM öğrencilerinin ders müfredatında formasyon dersleri yer almadığı belirtiliyor.
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