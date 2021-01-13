1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İLİTAM okuyanlar muafiyetten yararlanamayacak

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (DKAB) ile İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri alan öğretmenliğine yapılacak atamalarda İlahiyat Fakültesi ve dengi okul mezunlarına tanınan hakkın İLİTAM mezunlarına tanınmadığı belirtildi
 13 Ocak 2021 00:06
+Aa- Yazdır
İLİTAM okuyanlar muafiyetten yararlanamayacak

2021 yılı Ocak ayı Tebliğler Dergisinde, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı kararı yayınlanmıştı.

Karar göre, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (DKAB) ile İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri alan öğretmenliğine atanabilecek bölüm mezunlarını yeniden belirlenmiştir. Düzenlemeye göre, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından belirlenen pedagojik formasyon eğitimini kapsayan öğretmenlik meslek bilgisi derslerinin tamamını lisans eğitimi esnasında aldığını belgelendiren İlahiyat Fakültesi dengi bölüm mezunları, Öğretmenlik Meslek Bilgisi Tezsiz Yüksek Lisans programından muaf olacak.

Ancak bu düzenlemenin, 2 yıllık önlisans ilahiyat mezunu olup DGS sınavı ile 4 yıllık ilahiyat okuyan ve İLİTAM'dan mezun olanları kapsamadığı belirtildi. Zira, İLİTAM öğrencilerinin ders müfredatında formasyon dersleri yer almadığı belirtiliyor.

Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
'Mesleki eğitime kaydolan öğrencisi sayısı yüzde 63 arttı'
11 Ocak 2021 17:59		 'Uzaktan eğitimde öğretmenlik yapmak daha zor ve yıpratıcı'
11 Ocak 2021 15:45
Bakan Selçuk'tan 'öğretmen atamaları'yla ilgili açıklama
11 Ocak 2021 10:12		 MEB, 2020'de 188 patent alındı
11 Ocak 2021 08:12
MEB: 11 Ocak'ta bayrak töreni yapılacak, İstiklal Marşı okunacak
10 Ocak 2021 14:58		 Bakan Selçuk: Bakanlıkta telefonları 'Ziya Selçuk' açıyor
10 Ocak 2021 13:11
MEB, yeni ve eğlenceli İngilizce etkinlik kılavuzları hazırladı
09 Ocak 2021 14:45		 MEB 188 patent, faydalı model, tasarım ve markayı tescilletti
09 Ocak 2021 11:49
MEB'in tablet bilgisayar dağıtımında 4. faz başladı
08 Ocak 2021 15:39		 LGS'de liselere yerleştirme sürecine ilişkin çalışmalar başlatıldı
08 Ocak 2021 11:12
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:33 - Twitter şeffaflık raporu yayımlandı. Türkiye 8. sırada00:10 - Niğde'nin yeni gözdesi... Gümüşler Manastırı00:06 - İLİTAM okuyanlar muafiyetten yararlanamayacak00:04 - 13 Ocak 2021'den önemli gündem başlıkları00:02 - Akademik teşvik ödeneği hakkında 7 soru 7 cevap!23:45 - Ankara ve 4 il kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı
23:43 - Galatasaray çeyrek finale yükseldi23:41 - Türkiye'deki insanların yüzde 64'ü 3 ayda bir kitap okuyor23:24 - Almanya, aşılamayı yapamıyor, merkezler boş kaldı23:08 - İstanbul'da sağanak etkili oluyor23:03 - 'Aşı olup olmayacağınızı e-Nabız'dan öğrenebilirsiniz'23:01 - 2021 Mahalli İdare Sözleşmeli Personeli Ücretleri Hakkında Genelge
23:00 - Mağaradan çıkardığı yarasa gübrelerini 350 TL'den satıyor22:56 - Pentagon: Türkiye'nin F-35 üretimindeki katılımı azaltılacak22:54 - Sözlü tacize emsal olabilecek karar: 1 yıl 8 ay hapis22:52 - Sultan 1. Kılıçarslan'ın kayıp mezarı Diyarbakır'da bulundu22:50 - MHP, HDP'nin kapatılması için dava açacak!
22:48 - İstanbulkart ile artık taksi ücreti ödenebilecek
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
WhatsApp'ın yeni kullanıcı sözleşmesini kabul edecek misiniz?
ÇOK OKUNANLAR
Akademik teşvik ödeneği hakkında 7 soru 7 cevap!
İLİTAM okuyanlar muafiyetten yararlanamayacak
Niğde'nin yeni gözdesi... Gümüşler Manastırı
13 Ocak 2021'den önemli gündem başlıkları
Twitter şeffaflık raporu yayımlandı. Türkiye 8. sırada
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Soğuk havalarda hayvanlar için yapılabilecek şeyler 2
elon musk 1
yasin suresi 1
hava kirliliği 2
mhp'lilerin nihayet apocu olması 1
karpal tünel 1
askerde dedem de babam da ben de topçu olmamız 1
şarkıları bir buçuk hızda dinlemek 1
tahtalı köy 1
emeklilikte yaşa takılma konusu 1
SON İLANLAR
Bahşılı Belediyesi 10 İşçi Alacak
Çin Halk Cumhuriyeti burs duyurusu
Azerbaycan hükümeti burs duyurusu
Burdur Tefenni SYDV Personel Alım İlanı
Zonguldak Çaybel Geçici 1 İşçi Alacak
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 3 İşçi Alacak
Tekirdağ Saraykent Turizm 6 İşçi Alacak
Şırnak Silopi Belediyesi 37 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi Geçici 16 İşçi Alacak
Manisa Besot Geçici 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Osmaniye Atabey Okullarına çeşitli branşlarda öğretmen alınacak
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam