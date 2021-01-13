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Niğde'de FETÖ operasyonunda 17 kadın şüpheliden 5'i adliyede

Niğde merkezli 7 ilde FETÖ'nün "mahrem yapılanmasına" yönelik operasyonda gözaltına alınan 17 kadın şüpheliden 5'i adliyeye sevk edildi.
 13 Ocak 2021 11:57
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Niğde'de FETÖ operasyonunda 17 kadın şüpheliden 5'i adliyede

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 17 şüpheliden 5'inin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlılar, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Diğer şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ'nün "mahrem yapılanmasına" yönelik soruşturma kapsamında Niğde, Ankara, Karaman, Adana, Kayseri, Yozgat ve Konya'da belirlenen adreslere dün eş zamanlı düzenlenen operasyonda 17 kadın şüpheli gözaltına alınmıştı.
Anadolu Ajansı
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