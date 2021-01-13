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Meteorolojiden İç Anadolu ve Karadeniz bölgeleri için kar ve sağanak uyarısı

İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerinin bazı kesimlerinde kar ve kuvvetli sağanak bekleniyor.
 13 Ocak 2021 13:16
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Meteorolojiden İç Anadolu ve Karadeniz bölgeleri için kar ve sağanak uyarısı

İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerinin bazı kesimlerinde kar ve kuvvetli sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, bugün öğleden sonra Kırıkkale, Kırşehir, Yozgat, Nevşehir, Niğde ve Aksaray çevrelerinde beklenen yağışların kuvvetli yağmurla başlayıp zamanla karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Çorum, Amasya, Samsun ve Sinop çevrelerinde beklenen yağışların kuvvetli sağanak, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde meydana geleceği öngörülüyor.

Kayseri, Sivas ve Tokat çevrelerinde bugün akşam saatlerinden itibaren görülecek yağışların da kuvvetli yağmurla başlayıp, zamanla karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Anadolu Ajansı
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