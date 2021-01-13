Meteorolojiden İç Anadolu ve Karadeniz bölgeleri için kar ve sağanak uyarısı
|13 Ocak 2021 13:16
|+Aa- Yazdır
İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerinin bazı kesimlerinde kar ve kuvvetli sağanak bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, bugün öğleden sonra Kırıkkale, Kırşehir, Yozgat, Nevşehir, Niğde ve Aksaray çevrelerinde beklenen yağışların kuvvetli yağmurla başlayıp zamanla karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.
Çorum, Amasya, Samsun ve Sinop çevrelerinde beklenen yağışların kuvvetli sağanak, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde meydana geleceği öngörülüyor.
Kayseri, Sivas ve Tokat çevrelerinde bugün akşam saatlerinden itibaren görülecek yağışların da kuvvetli yağmurla başlayıp, zamanla karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
Sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Bilim Kurulu üyesi Kara anlattı: Aşıda randevu sistemi nasıl olacak?
13 Ocak 2021 13:02
|Yağışlarla İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranı yüzde 5,5 arttı
13 Ocak 2021 12:45
|Diyarbakır annelerinin oturma eylemine iki aile daha katıldı
13 Ocak 2021 12:43
|Nikah törenine damatlık yerine askeri üniformasıyla katıldı
13 Ocak 2021 12:38
|Kovid-19'la mücadele eden doktor, stresini dansla atıyor
13 Ocak 2021 12:37
|Ordu'da sağlık çalışanı Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
13 Ocak 2021 12:08
|Cerrahpaşa Dekanı: Nüfusun tamamı aşılansa bile...
13 Ocak 2021 11:09
|'İslami aidiyet' duygusunda istikrarlı bir düşüş var
13 Ocak 2021 11:06
|Kırıkkale, Kayseri, Kırşehir ile Niğde'de fırtına hayatı olumsuz etkiledi
13 Ocak 2021 10:58
|Ankara'da kar yağışı başladı
13 Ocak 2021 10:48