Maske takmadığı için polise zorluk çıkartan kadın, esnafla tartıştı
|13 Ocak 2021 13:57
|+Aa- Yazdır
Kahramanmaraş'ta bir süre önce maske takmadığı için kendisinden kimlik isteyen polise zorluk çıkartan kadın, bu sefer de gittiği bir güzellik merkezinde maskesini düzgün takmadığı için uyaran esnafla tartışınca olaya güvenlik güçleri müdahale etti.
İddiaya göre, G.Ç, Onikişubat ilçesi Yirmiikigün Mahallesi'nde bir güzellik merkezine gitti.
İş yerine giren G.Ç'ye, çalışanlar tarafından maskesinin düzgün takılması konusunda uyarıda bulunuldu.
Uyarıya rağmen maskesini düzgün takmayan G.Ç. ile çalışanlar arasında tartışma yaşandı.
Tartışmaya rağmen maskesini kurallara uygun takmayan G.Ç. iş yerinden çıkarıldı.
Tartışmanın dışarda da devam etmesi üzerine iş yeri çalışanlarının ihbarıyla olay yerine gelen polis ekipleri kadını bölgeden uzaklaştırdı.
Olay, iş yerinin güvenlik kameraları ile çevredeki kişilerin telefonlarıyla çekilen görüntülere de yansıdı.
G.Ç, 12 Aralık 2020'de Dulkadiroğlu ilçesi Trabzon Caddesi'nde maskesiz dolaşırken, denetim yapan polislerin kimlik istemesi üzerine zorluk çıkarmış, "Vermiyorum kardeşim, gel de al" diyerek ekiplere direnmişti.
Kendisine kızan bir vatandaşı da tehdit eden G.Ç'ye maske takmadığı için 900 lira ceza uygulanmıştı. Ayrıca kadın hakkında polise mukavemetten adli işlem başlatılmıştı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Sakarya'da bir çantada daha ceset parçaları bulundu
13 Ocak 2021 14:08
|Haberi olmadan adına 4 telefon hattı açılan kişiye haciz geldi
13 Ocak 2021 13:42
|4 ilde FETÖ'nün hücre evlerine yönelik operasyonda 3 tutuklama
13 Ocak 2021 13:18
|Başkentte kuyumculara hileli altın satan şebekeye operasyon
13 Ocak 2021 13:14
|Samsun'da 13 gündür haber alınamayan kişi ölü bulundu
13 Ocak 2021 12:50
|Şanlıurfa'da terör propagandası iddiasıyla 9 kişi gözaltına alındı
13 Ocak 2021 12:42
|Tekirdağ'da polis merkezinin penceresinden kaçmaya çalışan şüpheli yaralandı
13 Ocak 2021 12:08
|Can Ataklı'nın başörtülü öğretmene yönelik sözlerinde savcıdan mütalaa bekleniyor
13 Ocak 2021 12:05
|Eşinden korkup kaçan kadın ve arkadaşı balkondan atlayarak öldü
13 Ocak 2021 12:00
|Denizli'de yeşil reçeteli ilaç operasyonunda 3 kişi yakalandı
13 Ocak 2021 11:53