1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

En çok konuşulan markalar: Memurlar.net 4. sırada

2020 de forum siteleri içerisinde en çok konuşulan marka sıralamasında Memurlar.net 4 üncü sırada yer aldı
 13 Ocak 2021 14:40
+Aa- Yazdır
En çok konuşulan markalar: Memurlar.net 4. sırada

Adba Analytics, The Brand Age Dergisi için hazırladığı raporda sosyal medyada 2020 yılının en çok konuşulan markalarını analiz etti

Analiz çalışmasının sonuçları açıklandı. 2020 de forum siteleri içerisinde en çok konuşulan marka sıralamasında Memurlar.net 4'üncü sırada yer aldı

İşte o liste:

Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Twitter şeffaflık raporu yayımlandı. Türkiye 8. sırada
13 Ocak 2021 00:33		 138 yasadışı bahis sitesine Türkiye'den erişim engellendi
11 Ocak 2021 22:11
İşte WhatsApp'ın 3 hedefi
11 Ocak 2021 08:35		 Kurumlar'dan 'sosyal fişleme ve istihbarat' uyarısı
11 Ocak 2021 07:05
Whatsapp'ın kararından döndüğü haberi doğru mu?
10 Ocak 2021 23:30		 WhatsApp hangi verilerinizi paylaşacak?
10 Ocak 2021 17:52
YouTube'tan yeni telif politikası: O kanallar kapatılacak
09 Ocak 2021 23:22		 Türk kullanıcılardan WhatsApp'a büyük tepki
09 Ocak 2021 17:43
Twitter'da 'Melek İpek' için serbest bırakılsın kampanyası
09 Ocak 2021 08:58		 WhatsApp'a kullanıcıların seveceği 6 yeni özellik geliyor
05 Ocak 2021 22:47
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
15:16 - Eskişehir'de son 94 yılın en yüksek ocak ayı sıcaklığı kaydedildi15:09 - Memur-Sen seyyanen zam ve sözleşmeliye kadro istedi14:59 - Sağlık çalışanları hayatını kaybeden meslektaşları anısına klip çekti14:57 - Edirne merkezli 12 ilde 21 FETÖ şüphelisi gözaltına alındı14:54 - Samsun'da 26 bin doz aşı hastanelere dağıtıldı14:51 - Sanayi sektörü, salgının olumsuz etkilerini üzerinden atıyor
14:43 - Prof. Oğuztürk: Sinovac aşısı ağır hastalıktan %100 koruyor14:42 - 'Tüm zorluklara rağmen sanayi üretimimiz artış gösterdi'14:40 - En çok konuşulan markalar: Memurlar.net 4. sırada14:33 - Manisa FETÖ'nün hücre evi operasyonunda 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı14:31 - İl sağlık ve bağlı birimlerinin ek ödeme genelgesi yayımlandı14:29 - Menemen Belediye Başkanlığını Ak Partili aday kazandı
14:25 - Erdoğan: 2023'te yeniden kazanacağız14:20 - 'Merkez Bankasının net döviz rezervleri artıyor'14:14 - WhatsApp'tan Telegram'a sanal göç: Kullanıcısı 500 milyona ulaştı14:09 - Rektörden Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne suç duyurusu14:08 - Sakarya'da bir çantada daha ceset parçaları bulundu
14:04 - 399 sayılı KHK tabi sözleşmeli personele vekalet aylığı ödemesi yapılabilir mi?
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
WhatsApp'ın yeni kullanıcı sözleşmesini kabul edecek misiniz?
ÇOK OKUNANLAR
Binlerce kişi, bilgisi dışında siyasi partilere üye yapılmış
Savunma Sanayii Başkanlığı'nda casus avı... 1 yıl takip edildi, 5 milyon euro ile yakalandı
2021 EKPSS tercih kılavuzu yayımlandı
Benzin, motorin ve LPG'de indirim
Nagehan Alçı: Benim babaannem de öğretmen!
Telegram'a geçtiyseniz memurlar.net'e bekliyoruz
Koronavirüs aşısı randevuları verilmeye başlandı
Beklenen gün geldi... Türkiye böyle aşılanacak
Yeni yıldaki yüzde 25 zam satışları vurdu!
Üniversitelerden, online sınavlarda ilginç tedbirler
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
chia tohumu 1
adaçayı ve ebegümeci gargarası 2
öğretmenler rahata alıştı 4
yol tutması 2
eve gelen misafir çocuğu 2
evden çıkarken ütüyü kontrol etmek 1
sitedeki kadın tacizcisi sapıklar 1
Memur veya memur adaylarının birbirine sürekli hocam'demesi 1
mhp'lilerin nihayet apocu olması 1
whatsapp'ın geri adım atmayacağını yinelemesi 3
SON İLANLAR
Bursa Karacabey SYDV Personel Alacak
Ardahan Askeri Gazino Müd. İşçi Alacak
Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresi İşçi Alacak
Trabzon Of Belediyesi 7 İşçi Alacak
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 9 İşçi Alacak
Samsun Çarşamba SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Kocaeli Belde Özel Sağlık Hizmetleri 12 İşçi Alacak
Denizli Büyükşehir Belediyesi 1 İşçi Alacak
Kars Arpaçay Belediyesi Geçici 12 İşçi Alacak
Bursa Mustafa Kemal Paşa Turizm 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Osmaniye Atabey Okullarına çeşitli branşlarda öğretmen alınacak
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam