En çok konuşulan markalar: Memurlar.net 4. sırada
2020 de forum siteleri içerisinde en çok konuşulan marka sıralamasında Memurlar.net 4 üncü sırada yer aldı
|13 Ocak 2021 14:40
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Adba Analytics, The Brand Age Dergisi için hazırladığı raporda sosyal medyada 2020 yılının en çok konuşulan markalarını analiz etti
Analiz çalışmasının sonuçları açıklandı. 2020 de forum siteleri içerisinde en çok konuşulan marka sıralamasında Memurlar.net 4'üncü sırada yer aldı
İşte o liste:
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