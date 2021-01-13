Tokat'ta kuvvetli rüzgar çatıları uçurdu, ağaç ve direkleri devirdi
Tokat'ta kuvvetli rüzgar, yaşamı olumsuz etkiledi.
|13 Ocak 2021 17:10
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Tokat'ta kuvvetli rüzgar, yaşamı olumsuz etkiledi.
Kent merkezinde öğleden sonra başlayan kuvvetli rüzgar, bazı evlerin çatılarının uçmasına, ağaçların ve direklerin devrilmesine yol açtı. Devrilen ağaçlar ve çatılardan düşen parçalar, park halindeki bazı araçlara zarar verdi.
Rüzgarın etkili olduğu bölgelerde yollar, çatıdan düşen kiremit parçaları ile doldu.
Bu arada bir evin çatısından uçan malzemeler yakında bulunan apartmanın balkonuna düştü.
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