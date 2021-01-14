2021 ve 2022 yıllarında dışarıdan uzman erbaş alınmayacak
|14 Ocak 2021 11:36
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Türk Silahlı Kuvvetleri'nin etkinlik, güvenlik ve saygınlığının daha da artırılmasına yönelik çalışmalar titizlikle devam etmektedir.
Personel temini konusu üzerinde büyük bir hassasiyetle duran TSK, uzman çavuşluğun daha etkin ve güçlü olması için açıktan değil, iç kaynaktan alım yapacak. Buna yönelik daha önce temin edilen sözleşmeli erbaş ve erlerden gerekli kriterleri sağlayan ve başarılı olanların uzman erbaşlığa geçişi sağlanacak.
Memurlar.net'in edindiği bilgilere göre, 2021 ve 2022 yıllarında uzman erbaş alımı yapılmayacak, askerliğini yapmakta olan sözleşmeli er veya erbaşlardan alım yapılacak.
Sözleşmeli er ve erbaşlardan 7 yıllık görev süresini tamamlayıp ayrılan personele yaklaşık 200 bin Türk lirası tazminat veriliyor.
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