1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

2021 ve 2022 yıllarında dışarıdan uzman erbaş alınmayacak

Milli Savunma Bakanlığı, 2021 ve 2022 yılları için dışarıdan uzman erbaş alımı yapmayacak.
 14 Ocak 2021 11:36
+Aa- Yazdır
2021 ve 2022 yıllarında dışarıdan uzman erbaş alınmayacak

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin etkinlik, güvenlik ve saygınlığının daha da artırılmasına yönelik çalışmalar titizlikle devam etmektedir.

Personel temini konusu üzerinde büyük bir hassasiyetle duran TSK, uzman çavuşluğun daha etkin ve güçlü olması için açıktan değil, iç kaynaktan alım yapacak. Buna yönelik daha önce temin edilen sözleşmeli erbaş ve erlerden gerekli kriterleri sağlayan ve başarılı olanların uzman erbaşlığa geçişi sağlanacak.

Memurlar.net'in edindiği bilgilere göre, 2021 ve 2022 yıllarında uzman erbaş alımı yapılmayacak, askerliğini yapmakta olan sözleşmeli er veya erbaşlardan alım yapılacak.

Sözleşmeli er ve erbaşlardan 7 yıllık görev süresini tamamlayıp ayrılan personele yaklaşık 200 bin Türk lirası tazminat veriliyor.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
3 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
KPSS 2020/2 tercih sonuçları açıklandı
14 Ocak 2021 11:02		 2021 EKPSS tercih kılavuzu yayımlandı
13 Ocak 2021 10:08
2021 EKPSS tercihlerine başvurular bugün alınacak
13 Ocak 2021 09:34		 Bin 438 yeni hakim savcı alınacak, adalet hızlanacak
11 Ocak 2021 06:40
Uluslararası İlişkilerde 10 bölüm var. Biri seçilip diğerleri dışlanabilir mi?
09 Ocak 2021 15:58		 2020'de ilana çıkılmamıştı. 2021'de PMYO ilanı olacak mı?
08 Ocak 2021 14:05
İçişleri Bakanlığı 1772 sözleşmeli personel alacak
08 Ocak 2021 08:58		 Adalet Bakanlığı, bu ay personel alım ilanını duyuracak
07 Ocak 2021 15:45
2020/2 KPSS tercihlerinde, bazı kurumların kadroları dava açılırsa iptal olabilir
07 Ocak 2021 14:05		 Tüm sözleşmeli alımlar merkezi olmalı!
07 Ocak 2021 11:30
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:29 - Osmaniye'de bir köy koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı13:23 - Ümit Özdağ: Partimdeyim ve tüm faaliyetlerine katılacağım13:16 - Borsa rekor seviyeyi gördü13:12 - Aşıda öncelikli meslek grupları sıralaması belli oldu-Tam liste13:12 - Bakan Varank'tan 'Sanayide elektrik tüketimi düştü' iddialarına yanıt13:09 - Aşılama anlık takip ediliyor: Aşı olanlar 70 bini geçti
13:06 - Beşiktaş-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu13:04 - Ormanda başından vurulan polisin ölümünde arkadaşı tutuklandı13:01 - Moderna'dan korkutan açıklama: Kovid-19 sonsuza kadar sürecek12:59 - Çeyrek altın ne kadar?12:59 - MEB, Mesleki Eğitim Haritası ile iş gücü piyasasını takip edecek12:56 - Diyanet İşleri Başkanlığı ile Yeşilay arasında iş birliği protokolü
12:54 - Meteorolojiden Marmara Bölgesi için kar uyarısı12:52 - Yavaş, 'Suç duyurusunda bulunurum' deyince, ilçe belediye başkanı ekipleri çekmek zorunda kaldı12:51 - Eskişehir'de FETÖ sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası12:49 - Adana'da ardışık aranan FETÖ şüphelisi eski 5 askere 15'er yıl hapis istemi12:40 - HES kodu uygulaması ile 1516 kişinin toplu taşıma araçlarını kullanması engellendi
12:30 - Doğu'da 4 il için çığ uyarısı yapıldı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
WhatsApp'ın yeni kullanıcı sözleşmesini kabul edecek misiniz?
ÇOK OKUNANLAR
MEB'den yeni karne notu açıklaması
Memurların 2021 yılı Ocak ayı zamlı maaş bordroları yayımlandı
KPSS 2020/2 tercih sonuçları açıklandı
WhatsApp'tan yeni açıklama! Karar sonrası neler değişecek?
Aşıda öncelikli meslek grupları sıralaması belli oldu-Tam liste
Veliler dikkat! 4 yaşındaki çocuk oyun oynarken süte zehir kattı, tüm aile sütü içti
4 il için kar yağışı uyarısı
Öğretmen ve mühendislerin de olduğu 48 kişiye terörden gözaltı kararı
Aşılama başladı... Sağlık çalışanları aşılanıyor
Bahçeli: Seçim barajı makul düzeye inmeli
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
yordam 1
aşıla uygulaması 1
3 günde 25 milyon kişinin telegram'a geçmesi 4
geceye bir şiir bırak 4
chia tohumu 1
tavandan sarkan örümcek 2
her yemekten sonra soda içmek 2
kulplu bardak 1
kapıdan kovulsa bacadan girmek 1
12.01.2021 y.malatyaspor vs galatasaray maçı 5
SON İLANLAR
Crossref teknik destek yüklenicisi arıyor
Trabzon Çaykara Belediyesi 1 İşçi Alacak
Manisa Sarbel 10 İşçi Alacak
Kocaeli Bekaş Geçici 5 İşçi Alacak
Karaman Akçaşehir Belediyesi 1 İşçi Alacak
Eskişehir Espark 1 İşçi Alacak
Diyarbakır Cermik SYDV Geçici 5 İşçi Alacak
Çorum Kargı Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa sözleşmeli 3 bilişim personeli alacak
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Lisansüstü Öğrenci Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Crossref teknik destek yüklenicisi arıyor
Osmaniye Atabey Okullarına çeşitli branşlarda öğretmen alınacak
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam