1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Adana'da ardışık aranan FETÖ şüphelisi eski 5 askere 15'er yıl hapis istemi

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "mahrem imamları" tarafından ankesörlü ve büfe telefonlarından ardışık arandıkları iddia edilen 5 eski astsubay hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
 14 Ocak 2021 12:49
+Aa- Yazdır
Adana'da ardışık aranan FETÖ şüphelisi eski 5 askere 15'er yıl hapis istemi

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "mahrem imamları" tarafından ankesörlü ve büfe telefonlarından ardışık arandıkları iddia edilen 5 eski astsubay hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Savcılıkça, FETÖ'yle bağlantılı oldukları iddia edilen tutuklu eski astsubaylar A.Ç, Ö.Ö. ve B.Ö. ile tutuksuz eski astsubaylar O.Ö. ve M.Ö hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Şüpheliler hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, şüphelilerin FETÖ/PDY'nin mahrem asker yapılanması içerisinde yer aldıkları ve örgütün "mahrem imamları" tarafından takip edildiklerine dair dijital verilerin bulunduğu bildirildi.

Ankesör irtibatının FETÖ/PDY'nin asker yapılanmasında kullandığı özel bir haberleşme yöntemi olduğu belirtilen iddianamede, "Zanlıların FETÖ/PDY'nin mahrem imamlarınca büfe, market, fatura ödeme merkezi gibi yerlerde kurulu kontörlü telefonlar ile kamuya açık alanlardaki sabit ve ankesörlü hatlardan farklı tarihlerde ardışık arandıklarının tespit edildiği ve gizliliği sağlamak için örgütsel haberleşme amacıyla bu yöntemi kullandıkları dikkate alınarak üzerlerine atılı 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan cezalandırılması talep olunur." ifadeleri kullanıldı.

Haklarındaki suçlamaları kabul etmeyen 5 eski askerin yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Ormanda başından vurulan polisin ölümünde arkadaşı tutuklandı
14 Ocak 2021 13:04		 Doğu'da 4 il için çığ uyarısı yapıldı
14 Ocak 2021 12:30
KOM ekiplerince 2020'de 23 bin 550 sahte belge ele geçirildi
14 Ocak 2021 12:05		 Şanlıurfa'da otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 3 yaralı
14 Ocak 2021 11:42
Tosun Paşa filmi gerçek oldu: Kız isteme kavgası
14 Ocak 2021 11:17		 Aleyna'nın katil zanlısı İranlı eski sevgili, cezaevinde intihar etti
14 Ocak 2021 10:36
Tünel inşaatında çıkan yangında dumandan etkilenen 8 işçi hastaneye kaldırıldı
14 Ocak 2021 10:20		 Emniyet, 13 polisin yer aldığı suç örgütünü 8 ay takip etmiş
14 Ocak 2021 10:19
Veliler dikkat! 4 yaşındaki çocuk oyun oynarken süte zehir kattı, tüm aile sütü içti
14 Ocak 2021 10:10		 Kırklareli'nde sığınmacıları taşıyan midibüs ile tır çarpıştı: 1 ölü, 21 yaralı
14 Ocak 2021 09:49
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:29 - Osmaniye'de bir köy koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı13:23 - Ümit Özdağ: Partimdeyim ve tüm faaliyetlerine katılacağım13:16 - Borsa rekor seviyeyi gördü13:12 - Aşıda öncelikli meslek grupları sıralaması belli oldu-Tam liste13:12 - Bakan Varank'tan 'Sanayide elektrik tüketimi düştü' iddialarına yanıt13:09 - Aşılama anlık takip ediliyor: Aşı olanlar 70 bini geçti
13:06 - Beşiktaş-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu13:04 - Ormanda başından vurulan polisin ölümünde arkadaşı tutuklandı13:01 - Moderna'dan korkutan açıklama: Kovid-19 sonsuza kadar sürecek12:59 - Çeyrek altın ne kadar?12:59 - MEB, Mesleki Eğitim Haritası ile iş gücü piyasasını takip edecek12:56 - Diyanet İşleri Başkanlığı ile Yeşilay arasında iş birliği protokolü
12:54 - Meteorolojiden Marmara Bölgesi için kar uyarısı12:52 - Yavaş, 'Suç duyurusunda bulunurum' deyince, ilçe belediye başkanı ekipleri çekmek zorunda kaldı12:51 - Eskişehir'de FETÖ sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası12:49 - Adana'da ardışık aranan FETÖ şüphelisi eski 5 askere 15'er yıl hapis istemi12:40 - HES kodu uygulaması ile 1516 kişinin toplu taşıma araçlarını kullanması engellendi
12:30 - Doğu'da 4 il için çığ uyarısı yapıldı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
WhatsApp'ın yeni kullanıcı sözleşmesini kabul edecek misiniz?
ÇOK OKUNANLAR
MEB'den yeni karne notu açıklaması
Memurların 2021 yılı Ocak ayı zamlı maaş bordroları yayımlandı
KPSS 2020/2 tercih sonuçları açıklandı
WhatsApp'tan yeni açıklama! Karar sonrası neler değişecek?
Aşıda öncelikli meslek grupları sıralaması belli oldu-Tam liste
Veliler dikkat! 4 yaşındaki çocuk oyun oynarken süte zehir kattı, tüm aile sütü içti
4 il için kar yağışı uyarısı
Öğretmen ve mühendislerin de olduğu 48 kişiye terörden gözaltı kararı
Aşılama başladı... Sağlık çalışanları aşılanıyor
Bahçeli: Seçim barajı makul düzeye inmeli
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
tavandan sarkan örümcek 2
sözlükmoderatörü 5
alt kattan hapşırmak ve üst kattan çok yaşa denmesi 1
kulplu bardak 1
13.01.2021 mahkemenin ümit özdağ kararı 1
mindhunter 1
amigurumi 1
aşıla uygulaması 1
Yüeçiler 1
yordam 1
SON İLANLAR
Crossref teknik destek yüklenicisi arıyor
Trabzon Çaykara Belediyesi 1 İşçi Alacak
Manisa Sarbel 10 İşçi Alacak
Kocaeli Bekaş Geçici 5 İşçi Alacak
Karaman Akçaşehir Belediyesi 1 İşçi Alacak
Eskişehir Espark 1 İşçi Alacak
Diyarbakır Cermik SYDV Geçici 5 İşçi Alacak
Çorum Kargı Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa sözleşmeli 3 bilişim personeli alacak
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Lisansüstü Öğrenci Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Crossref teknik destek yüklenicisi arıyor
Osmaniye Atabey Okullarına çeşitli branşlarda öğretmen alınacak
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam