Gazeteci ve sunucu Sevim Gözay hayatını kaybetti
Gazeteci ve sunucu Sevim Gözay, tedavi gördüğü İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. 48 yaşındaki Gözay bir süredir lenf kanseri tedavisi görüyordu.
|14 Ocak 2021 14:14
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Gazeteci ve sunucu Sevim Gözay, tedavi gördüğü İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. 48 yaşındaki Gözay bir süredir lenf kanseri tedavisi görüyordu.
Gazeteci ve sunucu Sevim Gözay yakalandığı lenf kanseri nedeniyle bir süredir tedavi görüyordu. Gözay bu sabah saat 07.30'da Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Gözay 48 yaşındaydı.
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