1000 metrekareden büyük yapılarda sarnıç zorunlu oluyor
|14 Ocak 2021 22:00
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisinde kabul edilen İstanbul İmar Yönetmeliği Taslağına göre 1000 metrekarenin üzerindeki yapılarda yağmur suları için sarnıç zorunluluğu getiriliyor.
İBB Meclisi Ocak ayı ikinci oturumu Yenikapı Avrasya Gösteri Merkezi'nde gerçekleştirildi.
Meclis 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında yapılan toplantıda İstanbul İmar Yönetmeliği Taslağı da ele alındı.
Taslağa göre 1000 metrekarenin üzerindeki parsellerde, kamu yapılarında, alışveriş merkezi ve inşaat alanı 5 bin metrekareyi geçen ticari yapılarda binaları zemin suyundan korumak, bahçe sulamak, oto yıkama, tuvalet rezervuarları vb. işlerde kullanılmak üzere bir drenaj sistemi oluşturularak, çatı ve zemin sularının yer altında oluşturulacak sarnıçta toplanması zorunlu hale getirildi.
Oylamaya sunulan gündem maddesi ilgili söz alan İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, "Bu düzenlemenin hem çağın şehir tasavvuru açısından çok anlamlı olduğunu hem de çevresel bilinç açısından çok önemli bir hamle olduğunu düşünüyorum. İstanbullulara hayırlı olsun diyorum." şeklinde konuştu.
İBB Meclisi CHP Meclis Üyesi Sedat Özkan da alınan kararın, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının onayı sonrası resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe gireceğini bildirdi.
İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Kentsel Yenileme Komisyonu ortak raporu Meclis'te oy birliğiyle kabul edildi.
- Danışman maaşları yeniden hesaplandı
Mecliste ayrıca danışman maaşları da gündeme geldi.
İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığının Plan Bütçe Komisyonuna gönderdiği yazıda 2020 aralık ayındaki toplantıda 11 bin 556 lira olarak açıklanan rakamda hesap hatası olduğu belirtildi.
Yeniden yapılan hesaplamaya göre başkan danışmanı maaşı 13 bin 503 liraya yükseltildi. Ücret tespitini içeren madde, meclisten oy birliği ile geçti.
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