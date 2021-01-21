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Büyükşehir Belediyeleri, İl Özel İdareleri, Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı Yayımlandı

Büyükşehir Belediyeleri, İl Özel İdareleri, Belediyeler ve Bunların Bağlı Kuruluşlarının Borçlarına Karşılık Genel Bütçe Vergi Gelirleri Tahsilat Toplamı Üzerinden Ayrılacak Paylardan Yapılacak Kesintilere İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar.
 21 Ocak 2021 00:23
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Büyükşehir Belediyeleri, İl Özel İdareleri, Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı Yayımlandı

21 Ocak 2021 PERŞEMBE

Resmi Gazete

Sayı : 31371

CUMHURBAŞKANI KARARI

Karar Sayısı: 3431

Ekli "Büyükşehir Belediyeleri, İ1 Özel İdareleri, Belediyeler ve Bunların Bağlı Kuruluşlarının Borçlarına Karşılık Genel Bütçe Vergi Gelirleri Tahsilat Toplamı Üzerinden Ayrılacak Paylardan Yapılacak Kesintilere İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar"m yürürlüğe konulmasına, 5779 sayılı Kanunun 7 nci maddesi gereğince karar verilmiştir.

20 Ocak 2021

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ, İL ÖZEL İDARELERİ, BELEDİYELER VE BUNLARIN BAĞLI KURULUŞLARININ BORÇLARINA KARŞILIK GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİ TAHSİLAT TOPLAMI ÜZERİNDEN AYRILACAK PAYLARDAN YAPILACAK KESİNTİLERE İLİŞKİN ESASLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR ESASLAR

MADDE 1-15/3/2010 tarihli ve 2010/238 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Büyükşehir Belediyeleri, İl Özel İdareleri, Belediyeler ve Bunların Bağlı Kuruluşlarının Borçlarına Karşılık Genel Bütçe Vergi Gelirleri Tahsilat Toplamı Üzerinden Ayrılacak Paylardan Yapılacak Kesintilere İlişkin Esasların 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

"(f) 11/11/2020 tarihli ve 7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun kapsamında yeniden yapılandırılan ve genel bütçe vergi gelirleri tahsilat toplamı üzerinden ayrılan paylardan kesinti yoluyla tahsil edilecek borçlar."

MADDE 2- Aynı Esasların 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) ve (c) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"a) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (ç), (d), (e) ve (f) bentleri kapsamındaki borçların toplamı için kuruluşların genel bütçe vergi gelirleri tahsilat toplamı üzerinden ayrılacak paylarından aylık taksit miktarlarına mahsup edilmek üzere bu maddenin birinci fıkrasına göre %40 oranında kesinti yapılan kuruluşlar için ilave %10 oranında, %25 oranında kesinti yapılan kuruluşlar için ilave %25 oranında kesinti yapılır."

"c) Bu fıkra kapsamında yapılacak ilave kesintilerin 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (ç), (d), (e) ve (f) bentleri kapsamındaki borçların aylık taksitlerini karşılamaması durumunda, bu maddenin ikinci fıkrasının (c) bendi kapsamında yapılan kesintiler sırasıyla 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (ç), (d), (e) ve (f) bentleri kapsamındaki taksitlerin eksik kalan kısımlarına mahsup edilir. Bu bent hükümleri 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında herhangi bir borcu bulunmayan kuruluşlar için de uygulanır."

MADDE 3- Aynı Esasların 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasının son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(ç), (d), (e) ve (f) bentlerindeki borçlar için ise taksit tutarları nispetinde her dört bentte yer alan alacaklı kuruluşlar arasında ayrı ayrı garameten dağıtılır."

MADDE 4- Bu Esaslar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5- Bu Esasları Cumhurbaşkanı yürütür.
Memurlar.Net
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